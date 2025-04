Auditoria externa solicita reabertura de balanço de 2023 do Corinthians

A auditoria externa da empresa GF Brasil Auditoria & Consultoria emitiu um relatório pedindo a reabertura e republicação do balançao de contas de 2023 do Corinthians. O comunicado oficial foi emitido pelo clube e pelo presidente Augusto Melo.

Os apontamentos feitos relatam que o balanço deste ano deixou de apresentar um valor de contingência tributária no importe de R$ 191 milhões. Por conta disso, Augusto Melo pediu para que fosse revisto.

A justificativa é que esta pendência é necessária para realizar o correto apontamento das pendências tributárias que existiam no ano de 2023 e que não foram contabilizadas, segundo os registros.

O comunicado também destacou que Augusto Melo chegou a comunicar o Conselho Fiscal, ao CORI e ao Presidente do Conselho Deliberativo sobre a necessidade. Os documentos devem ser entregues ao Conselho Fiscal, Conselho de Orientação e ao Conselho Deliberativo ainda nesta segunda-feira (28).

(Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Veja o comunicado completo

Corinthians entregou o balanço de 2024 na última semana

A diretoria do Corinthians apresentou o balanço financeiro de 2024 aos órgãos fiscalizadores do clube. O levantamento aponta um aumento de 30% no valor da dívida, avaliada atualmente em R$ 2,568 bilhões.

A atual gestão já tinha alegado que haviam sido identificadas dívidas de contingências que não teriam sido contabilizadas no balanço de 2023.

Por isso, foram lançadas neste ano, elevando o total do débito. A equipe da antiga gestão, comandada por Duilio Monteiro Alves, contestou as acusações e argumenta que não há materialidade suficiente para denúncias.