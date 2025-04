Avaí fecha patrocínio máster com a casa de apostas

O Avaí estampará um novo patrocínio máster no uniforme a partir deste sábado (26), diante do América-MG, na Ressacada: a casa de apostas 1PRA1.BET.BR. O contrato entre as partes foi assinado nesta sexta-feira (25) e é válido até abril de 2026.

Além de exibir a marca no espaço principal da camisa, a empresa ainda estará presente nos uniformes de treino, em propriedades do estádio (telão e placas de campo) e nas redes sociais do Leão. Ativações de marketing também serão realizadas ao longo do ano. Além do futebol masculino, o acordo pode englobar outras modalidades que serão definidas pelas partes nos próximos dias.

— Tenho orgulho em assinar este acordo que será extremamente benéfico para o clube, além de mostrar toda a força da marca Avaí e o que podemos proporcionar de positivo para nossos parceiros comerciais. Temos grandes objetivos este ano e continuaremos em busca de mais apoio para fortalecer a instituição em todos os âmbitos — comenta o presidente do Avaí, Júlio César Heerdt.

— É um enorme prazer para a 1PRA1.BET.BR anunciar a nossa parceria com o Avaí. Ter a oportunidade de caminhar ao lado de um clube tão tradicional e querido pela torcida é um orgulho para todos nós. Acreditamos muito na força dessa união: o número 1 do futebol catarinense, agora junto da plataforma número 1 em diversão. Estamos muito felizes em dar esse passo e com certeza de que teremos grandes conquistas juntos — comemora o diretor de Marketing da 1PRA1.BET.BR, Tiago Grecco.

— Sempre trabalhamos em prol do Avaí para trazer cada vez mais oportunidades e recursos valiosos que serão investidos na agremiação. Este acordo representa mais um esforço realizado por todos aqui no clube para fortalecer o Leão em busca de metas ainda maiores. Agradecemos à diretoria da 1PRA1.BET.BR pela confiança e tenho certeza que construiremos uma ótima relação, com ganhos para a empresa e para o time — acrescenta o Diretor de Negócios do Avaí, Rodrigo Florenzan.

Além da 1PRA1.BET.BR, o Leão tem acordos de patrocínio com Genial Investimentos, WOA, Liderança, UniCesumar e JTA Empreendimentos, além da Volt Sport, que é sua fornecedora de material esportivo.

