Clube britânico cresce quase 5.000% após compra de atores de Hollywood

O Wrexham AFC, clube galês que disputa a Terceira Divisão do Campeonato Inglês, teve um crescimento de quase 5.000% desde a compra dos atores mundialmente famosos Ryan Reynolds e Rob McElhenney no final de 2020. Os artistas adquiriram o clube pelo valor de 2 milhões de libras (cerca de R$ 14,2 milhões) e hoje o time é avaliado em 100 milhões de libras (aproximadamente R$ 709 milhões), de acordo com a Bloomberg, empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro.

Sam Smith, do Wrexham, comemora um dos gols do triunfo sobre o Charlton Athletic (Foto: Reprodução)

O principal motivo do crescimento do valor do clube foi a partir da produção da "Welcome to Wrexham", série documental esportiva americana que conta a história de como os atores reviveram o terceiro time de futebol profissional mais antigo do mundo.

O clube teve um aumento na renda de 26,7 milhões de libras (R$ 189,3 milhões) na temporada de 2023/24. Além disso, foi registrado pelo Wrexham que 52% dessas receitas vieram de fora do Reino Unido, potencializado pelo lançamento da série.

Série "Welcome to Wrexham"

O clube voltou a se popularizar no meio esportivo após o lançamento da série documental "Welcome to Wrexham", disponível na Disney+. O seriado contou com a produção da Boardwalk Pictures, empresa por trás de Last Chance U, e a coprodução da Maximum Effort, empresa cinematográfica fundada por Reynolds.

A produção conta com uma faixa de 18 episódios que mostra os bastidores da aquisição dos atores, incluindo os desafios de gestão, cultura local, finanças do clube e as expectativas da torcida.

Capa da série "Welcome to Wrexham" (Foto: Reprodução)

