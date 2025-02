O Independiente ficou próximo de um acerto financeiro para modernizar o Estádio Libertadores da América, em Avellenda, Buenos Aires. O clube argentino, junto com apoio de investidores, busca aumentar a capacidade, construir estacionamento e desenvolver museu.

Estádio Libertadores da América. (Foto: Paulo Victor Reis)

Para tornar o projeto possível, o Independiente convocou a Assembleia Geral Extraodinária para aprovar o plano de financiamento. O grupo Azuno Partners é um das empresas que financiará a reforma. Segundo a Tyc Sports, canal de televisão de esportes argentino, a Azuno terá acesso às receitas do estádio por um período de 15 a 30 anos.

O projeto de reforma calcula a construção de três novas arquibancadas (aumento de 16 mil lugares), um estacionamento para 800 vagas, a instalação de cobertura em todos os setores e um museu para expor as conquistas do clube argentino. A obra tem previsão de um ano e meio.

Empresa responsável já reformou estádio do River Plate

A condução das obras ficará com a BMA, empresa global de arquitetura e planejamento urbano em Buenos Aires. A corporção ficou engarregada de realizar a reforma do Monumental de Núñez, estádio do River Plate.

Estádio Monumental de Nuñez (Foto: Divulgação/River Plate)

Em 2023, o River Plate jogou pela primeira vez no novo Monumental de Núñez, estádio que passou a ser o maior da América do Sul, com uma capacidade total de 83.198 pessoas. Entre as melhorias encarregadas pela BMA no local, estão o aumento da capacidade, construção de novos camarotes, retirada da pista de atletismo e aprimoramento do gramado.

