Especialista em arbitragem critica atitude de árbitro da Libertadores contra Garro

Durante o jogo entre Corinthians e Universidad Central da Venezuela, pela fase classificatória da Libertadores, um incidente entre o árbitro Wilmar Roldán e Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, gerou intensas reclamações. Imagens publicadas pela ESPN mostram o momento em que o árbitro Roldán toca em Garro no intervalo do jogo após ser confrontado com reclamações pelo atleta.

Apesar do embate, o Corinthians avançou para a próxima fase da Conmebol Libertadores ao derrotar o Universidad Central da Venezuela por 3 a 2, com gol heroico de Yuri Alberto no final do jogo.

Além dos internautas, Carlos Eugênio Simon, comentarista de arbitragem dos canais ESPN, também criticou a ação de Roldán.

- Isso é um absurdo, demonstra a soberba do árbitro, a petulância. Árbitro não tem que abraçar, não tem que empurrar jogador, tem que manter uma distância, manter a autoridade, o respeito. E, se o jogador ficar questionando, recebe o cartão amarelo. Mas jamais empurrar como o Roldán empurrou o Garro no final do primeiro tempo - declarou Simon, enfatizando a necessidade de respeito e autoridade sem recorrer a atitudes físicas.

O que vem por aí?

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (2), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Em partida única, o Timão recebe o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em mais uma decisão.