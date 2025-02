À espera da Champions asiática, Al Sadd goleia e assume a liderança no Catar

A apenas cinco rodadas do desfecho de sua edição 2024/25, a Qatar Stars League, como é chamada a liga nacional do Catar, segue a todo vapor e promete uma reta final emocionante. Nesta quinta-feira (27), abrindo a 17ª rodada da competição, o atual campeão Al Sadd goleou o 3º colocado Al Gharafa por 4 a 0 e assumiu a liderança do torneio.

Com um hat trick do espanhol Rafa Mújica e um gol de Akram Afif, o Al Sadd, que já havia derrotado o então líder Al Duhail por 2 a 0 na última rodada, se impôs sobre o adversário e deu sequência a seu bom momento.

Agora com 37 pontos, o time dos brasileiros Paulo Otavio (ex-Athletico-PR), Giovani (ex-Palmeiras), Guilherme (ex- Corinthians) e Claudinho (ex-Bragantino) deixou para trás o vice-líder Al Duhail, com 35 pontos, e o Al Gharafa, com 34. Nesta sexta (28), o Al Duhail enfrenta o Al Shahaniya e tem a chance de retomar a liderança.

Maior campeão da história da liga catari, com 17 títulos, o Al Sadd luta não apenas para manter a hegemonia nacional, mas também para reforçar seu status de potência no futebol asiático. Na próxima segunda (3), o time do quarteto brasileiro visita o Al Wasl, dos Emirados Árabes, pelo jogo de ida das oitavas de final da AFC Champions League, também conhecida como a Champions League Asiática.

Na primeira fase da competição, o Al Sadd deu demonstrações de sua força contra os rivais da vizinha Arábia Saudita ao derrotar o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e empatar com o Al Hilal, ex-clube de Neymar.

Autor do gol da equipe contra o Al Hilal em novembro e titular absoluto da equipe, o lateral-esquerdo Paulo Otavio fala sobre os objetivos do clube na temporada.

- O Al Sadd é um gigante não apenas no Catar, mas na Ásia. Neste ano, acredito que vamos lutar em todas as frentes. Na liga, temos essa disputa ponto a ponto pelo título. Na Champions, sabemos do imenso poderio dos clubes sauditas, mas já provamos nossa capacidade de encará-los de igual para igual. Todos estamos muito otimistas - analisou o brasileiro ex-Athletico-PR e Wolfsburg, da Alemanha.

Com dois títulos da Champions League Asiática, sendo o último deles em 2011, o Al Sadd é um dos clubes mais bem sucedidos do futebol do continente. O maior campeão da competição é o saudita Al Hilal, com quatro conquistas.