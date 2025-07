O Ceará retorna à capital cearense nesta quinta-feira (10). O clube visitou o Sport pelas quartas da Copa do Nordeste e saiu com a classificação. Após 0 a 0 no tempo normal, o Alvinegro triunfou por 4 a 2 nos pênaltis. No domingo (13), o rival do Vovô será o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

Agenda

O Ceará eliminou o Sport nos pênaltis, na Ilha do Retiro, na noite da última quarta-feira (9). Assim, o clube terá pela frente o Bahia na semifinal da competição. O Vovô, novamente, atuará fora de casa.

No dia 13 (domingo), com a primeira rodada do Brasileirão após a pausa, o Vovô terá o Clássico-Rei contra o rival Fortaleza. O embate será realizado na Arena Castelão. Os times não duelam pela Série A desde 2022, quando o Alvinegro foi rebaixado para a Série B.

Bruno Ferreira celebra classificação do Ceará contra o Sport, pela Copa do Nordeste (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará não tem compromissos nesta quinta-feira (10). O próximo jogo da categoria será contra o Tiradentes, pelo Estadual - a partida ainda não tem data e horário. O sub-20 também não joga nesta quinta. O time atuará somente no dia 12 de julho (sábado), contra o Pacatuba, valendo pelo Campeonato Cearense da categoria.

Pela Copa 2 de Julho, o sub-15 do Ceará eliminou Santos nas oitavas e Vitória nas quartas. O adversário na semifinal será o Goiás. A partida acontecerá na sexta-feira (11), às 14h (de Brasília).

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta quinta-feira (10). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

