NSports, empresa de conteúdo esportivo, estreia canal de TV por assinatura

Entre as atrações previstas para 2024 estão as transmissões ao vivo de diversas competições de esportes olímpicos e universitários, parte essencial da estratégia da empresa, que é patrocinadora oficial do COB (Comitê Olímpico do Brasil) e parceira da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).



A grade de conteúdos da NSports contará, por exemplo, com:



⚽ Campeonato Mineiro e Campeonato Paranaense

🎾 Tênis Masculino e Feminino, em parceria com a CBT (Confederação Brasileira de Tênis)

🏐 Vôlei de Quadra e de Praia, em parceria com a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei)

⚽ Futsal, em parceria com a CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão)

🏀 Basquete 3 x 3 e das Seleções de Base, em parceria com a CBB (Confederação Brasileira de Basquete)🤸Eventos internacionais da Ginástica e do Judô, entre outros.

🥋 Eventos internacionais do Judô



- Nossa programação terá o objetivo de proporcionar uma cobertura completa do cenário esportivo aos brasileiros. Queremos levar o esporte olímpico aos telespectadores 365 dias por ano. Trabalharemos com seriedade e dedicação para preencher a nossa grade com conteúdos de alta qualidade. Vamos contar histórias, descobrir novos talentos e registrar momentos marcantes do esporte brasileiro. Temos a convicção de que, ao lado dos nossos parceiros, teremos sucesso nessa jornada - conclui Ricardo.