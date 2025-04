Casa de Apostas acerta compra do naming rights da Série B do Brasileirão

A Superbet adquiriu os naming rights da segunda divisão nacional, que começa em 4 de abril e termina em 22 de novembro. A Série B do Campeonato Brasileira terá 20 times, disputando 38 rodadas em sistema de pontos corridos.

- Queremos impulsionar ainda mais todo o ecossistema do futebol e a Série B tem um papel essencial no desenvolvimento do esporte brasileiro. Para nós, é importante proporcionar essa visibilidade aos clubes tradicionais e emergentes que estão buscando acesso à primeira divisão, mostrando sua força e devem ser conhecidos por todo país. Queremos fomentar ainda mais o crescimento do esporte e criar mais entretenimento na competição - afirma Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil.

Com o investimento, a Superbet entra pela primeira vez com naming rights de uma competição nacional organizada pela CBF. Em 2025, a empresa colocou seu nome em seis estaduais (Carioca, Gaúcho, Baiano, Cearense, Sergipano e Capixaba) e no disputado torneio regional da Copa do Nordeste.

Equipes na Série B

As equipes participantes representam dez estados diferentes, com três times do Paraná (PR), Santa Catarina (SC), Goiás (GO) e São Paulo (SP), dois de Minas Gerais (MG) e Pará (PA), e um de Alagoas (AL), Amazonas (AM), Mato Grosso (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

Os clubes serão: América-MG, Athletic, Athletico Paranaense, Atlético Goianiense, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, CRB, Ferroviária, Goiás, Novorizontino, Operário-PR, Paysandu, Remo, Vila Nova, Volta Redonda e Amazonas. A competição será disputada em formato de pontos corridos ao longo de 38 rodadas.