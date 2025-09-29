Morte de Paulo Soares gera comoção na imprensa esportiva: ‘Arrasado’

O mundo do jornalismo está de luto. Foi confirmada nesta segunda-feira (29) a morte do jornalista Paulo Soares, conhecido como “Amigão”, aos 63 anos. A informação foi divulgada por seu companheiro de ESPN, Alex Tseng, por falência múltipla dos órgãos.

Pelas redes sociais, a repercussão da morte foi imediata, especialmente na ESPN, onde o “Amigão” construiu sua trajetória. Ao lado de Antero Greco, falecido recentemente, Paulo Soares marcou gerações de fãs na apresentação do SportsCenter. A dupla, lembrada pelo bom humor e pela sintonia no ar, tornou-se referência na televisão esportiva brasileira.

Jornalista nascido em São Paulo, Paulo Soares iniciou sua trajetória ainda adolescente, aos 15 anos, como narrador na Rádio Clube de Araras (SP). Rapidamente consolidou seu espaço no rádio esportivo, passando por emissoras de peso como Record, Gazeta, Bandeirantes e Globo, onde esteve presente em grandes coberturas, incluindo Copas do Mundo, Olimpíadas e Copa América.

A transição para a televisão aconteceu em 1993, com sua estreia na TV Cultura. Pouco tempo depois, Paulo Soares foi contratado pelos canais ESPN, emissora na qual construiu uma carreira sólida e se tornou um dos nomes mais reconhecidos do jornalismo esportivo brasileiro. Nesse período, também teve uma breve experiência no SBT.

Na ESPN, além de sua marcante atuação como narrador, comandou programas que se tornaram referência, como Linha de Passe, Bola da Vez, Futebol no Mundo e Dueto. Ao longo da carreira, esteve à frente de transmissões históricas, com a cobertura de 11 Copas do Mundo, nove Olimpíadas e duas Copas das Confederações, sempre mantendo o estilo que o consagrou entre os principais narradores do país.

Paulo Soares vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos anos (Foto: Divulgação/ ESPN)

Veja abaixo a repercussão de jornalistas:

Alex Tseng - Jornalista ESPN

— Descanse, Paulo. Você lutou bravamente. Ficam as lembranças, longas conversas, risadas… Gratidão por tudo nesses quase 40 anos de amizade.

José Trajano - Jornalista

— Tristeza imensa, arrasado! O nosso Amigão da Galera nos deixou. Visitei-o no Sírio não faz muito tempo, demos risadas, lembramos de histórias que passamos juntos. Ele estava lutando, mas muito debilitado. Foram meses e meses de hospital, de sofrimento Agora ele vai se juntar ao Antero e divertir a moçada lá em cima, não é isso, my friend? Velório na Funeral Home, São Carlos do Pinhal 376, das 13h às 17h.

Wanderley Nogueira - Jornalista Jovem Pan

— Jornalista Paulo Soares, o Amigão da ESPN, morre em São Paulo. Ele enfrentou uma longa luta. Lamento muuuito. Triste.

Benjamin Back - Jornalista SBT

— Não dá para acreditar até agora. Um cara incrível, do bem, gente boa demais. Paulo Soares, amigão. Descanse em paz.

Mariana Spinelli - Jornalista GE TV

— O outro plano vai ganhar um SportsCenter especial. O apelido Amigão não é a toa. Que dureza de notícia pra todo fã de esporte.

Gustavo Hofman - Jornalista ESPN

— Unanimidade. Personalidade, voz e carisma inigualáveis. Generoso, humilde e divertido. Talentoso, potente e marcante. Amigão, você faz muita falta. Você e o Antero. Obrigado por tantas e tantas noites de SportsCenter. E pessoalmente, pela sua amizade. Descanse.

José Calil - Jornalista

— Nessa foto, dois dos meus melhores amigos da vida toda: Paulo Roberto Martins já partiu há algum tempo. Hoje foi Paulo Soares, um verdadeiro Amigão. E eu, o que faço agora? Como sair desse mar de tristeza?.

André Rizek - Jornalista SporTV

— Um cara super gentil, generoso, um puta apresentador e ótimo narrador. Que merd%. Que perda. Meu abraço a todos os amigos, familiares e fãs. Descansa em paz, Amigão.

Milton Neves - Jornalista

— Morre Paulo Soares, o amigão! Uma unanimidade entre fãs do futebol, jornalistas e todo mundo que chegou a conhecê-lo. Uma perda enorme de um grande cara, um grande jornalista, um grande apresentador. Que Deus o receba em paz, Amigão.

Nilson Cesar - Narrador Jovem Pan

— Vai embora um amigo do meu coração. Descanse em paz, meu querido Paulo Soares! Triste demais perder um cara igual a você.

Galvão Bueno - Narrador e apresentador

— Morre o jornalista e apresentador de esportes Paulo Soares, o Amigão. Ele e Antero Greco juntos eram ótimos. Agora, também se foi. Em alguma dimensão, o reencontro vai acontecer, e a resenha será ótima! A TV esportiva está mais pobre hoje! Vai com Deus, Amigão.

