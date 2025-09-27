Fortaleza promove ação com cachorro em partida contra o Sport

O Fortaleza derrotou o Sport por 1 a 0 na tarde deste sábado (27), pela 25ª rodada do Brasileirão. Antes do início da partida, o Tricolor promoveu uma ação social com foco na causa animal.

A iniciativa, chamada de “O Pote do Jogo”, aconteceu em parceria com o Lar Tin Tin, instituição que acolhe cães em situação de vulnerabilidade desde 2007. A dinâmica aconteceu durante a entrada das equipes em campo.

Enquanto os jogadores estavam acompanhados por crianças, Yago Pikachu, capitão do Fortaleza, foi ao gramado com Joaquim, cão disponível para adoção no Lar Tin Tin. Na sequência, o animal foi levado em direção a um pote, que é normalmente utilizado como suporte das bolas do jogo.

Fortaleza realizou ação social com um cachorro (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em campo, o cachorro empurrou a bola posicionada sobre o pote para alcançar a ração que estava dentro. Ao lado, uma placa destacou: “Esse potinho está cheio de ração, mas muitos outros estão vazios".

— Essa ação é especial porque conecta o futebol a uma causa social urgente, que é o cuidado com os animais. Usar a visibilidade de um jogo para dar voz ao trabalho do Lar Tin Tin reforça nosso compromisso em aproximar o Fortaleza da comunidade e das suas demandas. Do ponto de vista de comunicação e marketing, iniciativas como essa mostram a força do esporte como plataforma - disse Marcel Pinheiro, diretor de comunicação e marketing do Fortaleza.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória sobre o Sport, o Fortaleza voltará a campo na próxima quinta-feira (2). A equipe receberá o São Paulo, na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília).