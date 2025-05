Calderano em alta! Veja quanto ganha um atleta de elite no tênis de mesa

No peito de Hugo Calderano brilha uma prata inédita. Neste domingo (25), o brasileiro de 28 anos foi o primeiro atleta de fora da Ásia ou da Europa a disputar uma final do Mundial de Tênis de Mesa. Em Doha, o número 3 do mundo não conseguiu superar o vice-líder do ranking, Wang Chuqin.

Mesmo com o vice, Calderano fez história e consolidou seu nome entre os grandes do esporte. A prata é a primeira medalha do Brasil em mundiais de tênis de mesa, uma modalidade tradicionalmente dominada pela China e que passa por um momento de valorização comercial.

💰 Valorização do tênis de mesa

Sob gestão da World Table Tennis (WTT), braço comercial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), a modalidade passou a apostar em um modelo de negócios mais agressivo: maiores premiações, eventos mais profissionalizados e contratos lucrativos com patrocinadores e plataformas de streaming.

Além das premiações, atletas de elite como Calderano garantem renda significativa por meio de patrocínios, contratos com fabricantes de material esportivo — como raquetes, tênis e uniformes — e participações em clínicas e eventos promocionais.

💸 Quanto ganha um atleta de elite no tênis de mesa?

Embora ainda distante das cifras de esportes como tênis e futebol, o tênis de mesa vive um momento de forte valorização. Atletas no topo do ranking mundial podem ganhar entre US$ 500 mil e US$ 1 milhão por ano em premiações, contratos de patrocínio, cachês de eventos e participação em clínicas.

Empresas como Butterfly, DHS e Stiga lideram o mercado de equipamentos e frequentemente firmam contratos exclusivos com atletas de elite, que chegam a incluir bônus por desempenho em competições como o Mundial e os Jogos Olímpicos.

🏓 Patrocínios de Hugo Calderano

No caso de Hugo Calderano, embora não haja divulgação oficial dos seus ganhos, estima-se que ele já ultrapasse a marca de US$ 1 milhão anuais, somando prêmios, bolsas, patrocínios e parcerias comerciais.

Entre os patrocinadores atuais de Calderano, destacam-se a fabricante de acessórios para tênis de mesa Xiom, sediada na Coreia do Sul, e o Bank of Communications (Bocom) BBM, da China.

Entre os apoios brasileiros, além do Bolsa Atleta, Calderano também possui parceria com a Eurofarma. Outras marcas que estão ao lado do brasileiro são a fabricante de mesas Cornilleau e a Spinsight, que desenvolve soluções de treinamento digital para jogadores da modalidade.

