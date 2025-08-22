Bundesliga inova em tecnologias de transmissão e apostas em parceria com a Sportradar

Bundesliga e Sportradar, parceiras há duas décadas, anunciaram inovações no setor de transmissões e apostas esportivas para a temporada 2025/26. A marca global do setor de tecnologia e inovações no esporte atua em parceria com o campeonato alemão para melhorar a experiência dos consumidores da liga, e neste ano apresenta soluções com inteligência artificial no mercado digital.

O lançamento dos produtos interativos se baseiam no uso de 3,6 milhões de dados retirados pela Sportsradar de cada partida da Bundesliga. Neste ano, a temporada da liga alemã inicia com três novos produtos lançados em conjunto pelas marcas: o Live Player Markets, 4Sight Streaming e Enhanced Live Match Tracker.

O Liver Player é uma ferramenta que ajuda na criação de novas configurações de apostas esportivas para jogos de futebol. A inteligência artificial criada pela Sportradar ajuda a criar 240 novas oportunidades de aposta a cada partida da liga. Outro produto, o Enhanced Live Match Tracker, aumenta o engajamento dos apostadores durante o uso das plataformas em tempo real.

No setor de streaming, a 4Sight Streaming é uma tecnologia que permite operadores de aposta usarem animações em IA que auxiliam na compreensão do jogo em tempo real e podem ampliar a compreensão tática e técnica de partidas.

Patrick Mostboeck, vice-presidente sênior do setor de Fan Engagement da Sportradar, destacou a importância de ter uma parceria estratégica com uma das principais ligas de futebol do mundo e que a empresa de tecnologia visa gerar valor ao mercado do futebol através da interação com o público.

- Ao longo de quase vinte anos de parceria, desenvolvemos juntos algumas das soluções mais criativas e relevantes para os fãs de futebol em todo o mundo. Continuamos trabalhando lado a lado para criar formas de engajar o público e gerar valor significativo para o ecossistema global do futebol. É uma satisfação ampliar nossa colaboração com a Bundesliga, uma das ligas de futebol mais populares do mundo - destacou o executivo.

A Sportradar atua no mercado esportivo na cobertura de mais de 900 ligas ao redor do mundo, incluindo diversas modalidades, o que rende a cobertura de mais de 150 mil partidas.

Bayern de Munique foi campeão da Bundesliga 24/25 e quer concretizar o favoritismo em mais uma edição (Foto: Reprodução)

