Mr. Olympia: IA crava resultado de Ramon Dino no torneio

O brasileiro Ramon Dino irá disputar, neste sábado (11), a final do Mr. Olympia categoria Classic Physique. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o resultado do atleta nacional, que é cotado para vencer pela primeira vez o torneio de fisiculturismo.

De acordo com a simulação da IA, o brasileiro irá vencer o campeonato. A previsão destacou que Ramon irá subir no palco com o melhor físico dentre os concorrentes. A tecnologia chamou atenção para a dorsal e simetria do atleta.

Neste ano, o principal representante nacional na categoria Classic Physique irá disputar o título com outros grandes nomes do fisiculturismo. Além dele, Mike Summerfield, Ruff Diesel e Josema Beast são outros favoritos ao título.

Vale destacar, que Ramon não é o único brasileiro na disputa da categoria. Eric Wildberger Lisboa, Horse Marcello, Matheus Menegate e outros também buscam o tão sonhado título do Mr. Olympia.

🏆 Simulação da Final – Mr. Olympia 2025 (Classic Physique)

📍 Local: Las Vegas, EUA

📅 Data: 11 de outubro de 2025

1º Lugar – Ramon Dino (Brasil 🇧🇷)

Pontos fortes: Dorsal impressionante, simetria clássica, densidade muscular aprimorada em 2025. Destaque: Apresentação impecável, condicionamento seco, melhor controle abdominal. Comentário dos jurados: "Ramon trouxe o físico mais equilibrado e estético da noite. Uma verdadeira evolução desde 2024".