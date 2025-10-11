Mr. Olympia: IA crava resultado de Ramon Dino no torneio
Brasileiro disputa título da categoria Classic Physique
- Matéria
- Mais Notícias
O brasileiro Ramon Dino irá disputar, neste sábado (11), a final do Mr. Olympia categoria Classic Physique. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o resultado do atleta nacional, que é cotado para vencer pela primeira vez o torneio de fisiculturismo.
Com Ramon Dino, veja a lista de brasileiros para o Mr. Olympia 2025
Mais Esportes
Mr. Olympia: veja quanto Ramon Dino já faturou no torneio
Mais Esportes
Ramon Dino dá prévia de físico para o Mr. Olympia durante final do Elite Team Show
Mais Esportes
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
De acordo com a simulação da IA, o brasileiro irá vencer o campeonato. A previsão destacou que Ramon irá subir no palco com o melhor físico dentre os concorrentes. A tecnologia chamou atenção para a dorsal e simetria do atleta.
Neste ano, o principal representante nacional na categoria Classic Physique irá disputar o título com outros grandes nomes do fisiculturismo. Além dele, Mike Summerfield, Ruff Diesel e Josema Beast são outros favoritos ao título.
Vale destacar, que Ramon não é o único brasileiro na disputa da categoria. Eric Wildberger Lisboa, Horse Marcello, Matheus Menegate e outros também buscam o tão sonhado título do Mr. Olympia.
🏆 Simulação da Final – Mr. Olympia 2025 (Classic Physique)
📍 Local: Las Vegas, EUA
📅 Data: 11 de outubro de 2025
1º Lugar – Ramon Dino (Brasil 🇧🇷)
- Pontos fortes: Dorsal impressionante, simetria clássica, densidade muscular aprimorada em 2025.
- Destaque: Apresentação impecável, condicionamento seco, melhor controle abdominal.
- Comentário dos jurados: "Ramon trouxe o físico mais equilibrado e estético da noite. Uma verdadeira evolução desde 2024".
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias