Bets ilegais no país movimentam o triplo do valor de filme vencedor do Oscar

Alvo de operações na Justiça e de processo de regulamentação por parte do Ministério da Fazenda, casas de apostas ilegais no Brasil seguem arrecadando altas cifras com dinheiro de usuários em todo o país. O levantamento da plataforma Aposta Legal mostra que nos primeiros 60 dias de 2025 as bets já faturaram R$ 70 milhões, mesmo que estejam supostamente bloqueadas pelo governo.

Nesse período de dois meses foram mais de 30 milhões de acessos a sites de apostas ilegais, o que contribuiu para uma movimentação de mais de R$ 350 milhões em todas as plataformas. A Aposta Legal comparou o valor ao faturamento do filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, o primeiro da história do Brasil. A produção de Walter Salles acumulou desde sua estreia no fim de 2024 por volta de R$ 117 milhões no país.

Bets ilegais já movimentaram R$ 350 milhões nos primeiros 60 dias de 2025. (Foto: Joédson Alves / Agência Brasil)

Os altos valores das casas de aposta dão uma dimensão de como o mercado das bets movimentam milhões de reais ao do Brasil e do mundo. Para ampliar ainda mais a comparação, a movimentação em 2025, por mais que seja relevante, é menos de 1% do total de 2 bilhões de acessos ao mercado legal no período.

A plataforma fez o levantamento baseado em projeções do mercado regulado de apostas no Brasil. São esperados R$ 240 bilhões em movimentação financeira do setor autorizado. Em janeiro, foram pouco mais de 1,7 bilhão de acessos nessas plataformas. Assim, foi possível estabelecer uma elação entre tráfego e movimentação financeira.

A partir dos 30 milhões de acessos às plataformas bloqueadas, foi feita a projeção para estimar o volume monetário gerado pelos sites ilegais. Vale ressaltar que esse grupo está em contante mudança, já que o Ministério da Fazenda atualiza regularmente a lista de casas de apostas autorizadas. O movimento é feito através da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao ministério.

Bets no futebol brasileiro

Enquanto diversas casas de aposta atuam na ilegalidade, outras marcas estão regularizadas diante das determinações do Ministério da Fazenda e da SPA e atuam diretamente no futebol brasileiro. Desde ativações de marca através de redes sociais até o patrocínio de campeonatos e clubes, as empresas do ramo têm sido cada vez mais presentes na modalidade.

No Brasileirão Série A 2025, por exemplo, apenas dois clubes não têm uma casa de apostas como marca presente como patrocinadora master em seus uniformes. São 18 dos 20 clubes com a logo estampada na frente da camisa.

Ainda assim, nos dois times que não têm as bets como principal, há a participação de empresas do ramo como patrocinadoras em espaços menos concorridos da camisa ou como parceira comercial em outros pontos publicitários das equipes. Além disso, as principais competições nacionais, o Brasileirão e Copa do Brasil, têm os naming rights associados às casas de aposta. Nos estaduais, oito deles são parceiros de bets legalizadas no país.