A cerveja distribuída no Brasil Stella Artois lançou uma ação que conecta tênis e moda. A partir do rótulo Stella Pure Gold, promoveram uma collab entre a tenista Aryna Sabalenka, número 1 do ranking mundial, e a atriz Marina Ruy Barbosa. A iniciativa integra a estratégia da cerveja distribuída no Brasil pela Ambev para ativar o produto por meio de experiências de lifestyle e cultura.

A colaboração teve origem durante a passagem de Sabalenka pelo Brasil, quando um encontro promovido pela marca evoluiu para um projeto criativo. Marina Ruy Barbosa ficou responsável pelo desenho das peças da coleção, enquanto Sabalenka participou do processo ao aplicar sua assinatura no design utilizando bolas de tênis.

- Sempre busco deixar minha marca em quadra e, desta vez, essa marca foi parar nas peças desenhadas pela Marina. A ideia de usar o impacto da bola para criar o design é fantástica. Stella Pure Gold trouxe o elemento visual que faltava para conectar a minha força com a sofisticação da moda. É um resultado autêntico e com muita personalidade - afirmou a tenista.

Ao comentar o projeto, Marina Ruy Barbosa destacou a parceria com Aryna Sabalenka.

- Esse encontro com a Aryna permitiu que criássemos algo realmente autêntico. Queríamos que as peças carregassem esse toque de ouro de Stella que nos conecta, elevando o encontro entre o esporte e o design a um novo patamar de sofisticação - afirmou a global.

Segundo Camila Fischmann, head de Stella Artois Brasil, a proposta foi explorar o papel da cerveja como ponto de partida para experiências criativas.

- Acreditamos que só Stella Artois poderia orquestrar um encontro com essa sofisticação. Nossa intenção foi mostrar que, a partir de um brinde, é possível inspirar encontros surpreendentes - destacou a executiva.