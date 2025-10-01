Barcelona ou PSG? Veja quem possui elenco mais valorizado

O Barcelona irá receber o Paris Saint Germain na próxima quarta-feira (1º), às 16h, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Confira o levantamento do Lance! e veja quem são os 10 jogadores mais valorizados de cada elenco.

Mesmo sendo o atual campeão da Champions League e possuir um elenco de peso, o PSG não tem um elenco mais valorizado que o Barcelona. Enquanto a equipe francesa possui um plantel avaliado em 1,07 bilhão de euros (R$ 6,61 bilhões), o time catalão vale 1,11 bilhão de euros (R$ 6,93 bilhão).

Veja os 10 jogadores mais caros do Barcelona:

Lamine Yamal – 200 milhões de euros (R$ 1,26 bilhão) Pedri – 140 milhões de euros (R$ 882 milhões) Raphinha – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões) Jules Koundé – 65 milhões de euros (R$ 409,5 milhões) Alejandro Balde – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões) Gavi – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões) Dani Olmo – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões) Fermín López – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões) Marcus Rashford – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões) Frenkie de Jong – 45 milhões de euros (R$ 283,5 milhões)

Veja os 10 jogadores mais caros do PSG:

Khvicha Kvaratskhelia – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões) Désiré Doué – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões) Ousmane Dembélé – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões) Achraf Hakimi – 80 milhões de euros (R$ 504 milhões) Vitinha – 80 milhões de euros (R$ 504 milhões) João Neves – 80 milhões de euros (R$ 504 milhões) Bradley Barcola – 70 milhões de euros (R$ 441 milhões) Nuno Mendes – 70 milhões de euros (R$ 441 milhões) Willian Pacho – 65 milhões de euros (R$ 409,5 milhões) Warren Zaïre-Emery – 55 milhões de euros (R$ 346,5 milhões)

Vale ressaltar que Lamine Yamal, do Barcelona, é o jogador com maior valor de mercado no mundo.

O reencontro de Luis Enrique

Atualmente no PSG, o técnico da equipe francesa também foi campeão da Champions League pelo Barcelona, em 2015. Além disso, o treinador também foi jogador do clube catalão, no início de sua carreira.