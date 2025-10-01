menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Barcelona ou PSG? Veja quem possui elenco mais valorizado

Diferença entre os elencos é mínima

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porVitor Guedes,
Dia 01/10/2025
06:00
Zabarnyi comemora gol do PSG com Hakimi e Barcola
imagem cameraZabarnyi comemora gol do PSG com Hakimi e Barcola (Foto: Lionel Bonaventure/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Barcelona irá receber o Paris Saint Germain na próxima quarta-feira (1º), às 16h, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Confira o levantamento do Lance! e veja quem são os 10 jogadores mais valorizados de cada elenco.

continua após a publicidade

Mesmo sendo o atual campeão da Champions League e possuir um elenco de peso, o PSG não tem um elenco mais valorizado que o Barcelona. Enquanto a equipe francesa possui um plantel avaliado em 1,07 bilhão de euros (R$ 6,61 bilhões), o time catalão vale 1,11 bilhão de euros (R$ 6,93 bilhão).

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Veja os 10 jogadores mais caros do Barcelona:

  1. Lamine Yamal – 200 milhões de euros (R$ 1,26 bilhão)
  2. Pedri – 140 milhões de euros (R$ 882 milhões)
  3. Raphinha – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões)
  4. Jules Koundé – 65 milhões de euros (R$ 409,5 milhões)
  5. Alejandro Balde – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões)
  6. Gavi – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões)
  7. Dani Olmo – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões)
  8. Fermín López – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
  9. Marcus Rashford – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
  10. Frenkie de Jong – 45 milhões de euros (R$ 283,5 milhões)

Veja os 10 jogadores mais caros do PSG:

  1. Khvicha Kvaratskhelia – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões)
  2. Désiré Doué – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões)
  3. Ousmane Dembélé – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões)
  4. Achraf Hakimi – 80 milhões de euros (R$ 504 milhões)
  5. Vitinha – 80 milhões de euros (R$ 504 milhões)
  6. João Neves – 80 milhões de euros (R$ 504 milhões)
  7. Bradley Barcola – 70 milhões de euros (R$ 441 milhões)
  8. Nuno Mendes – 70 milhões de euros (R$ 441 milhões)
  9. Willian Pacho – 65 milhões de euros (R$ 409,5 milhões)
  10. Warren Zaïre-Emery – 55 milhões de euros (R$ 346,5 milhões)

Vale ressaltar que Lamine Yamal, do Barcelona, é o jogador com maior valor de mercado no mundo.

Lamine Yamal recebe a camisa 10 do Barcelona com renovação de contrato até 2031.
Lamine Yamal recebe a camisa 10 do Barcelona com renovação de contrato até 2031. (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

O reencontro de Luis Enrique

Atualmente no PSG, o técnico da equipe francesa também foi campeão da Champions League pelo Barcelona, em 2015. Além disso, o treinador também foi jogador do clube catalão, no início de sua carreira.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias