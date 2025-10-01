Barcelona ou PSG? Veja quem possui elenco mais valorizado
Diferença entre os elencos é mínima
O Barcelona irá receber o Paris Saint Germain na próxima quarta-feira (1º), às 16h, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Confira o levantamento do Lance! e veja quem são os 10 jogadores mais valorizados de cada elenco.
Mesmo sendo o atual campeão da Champions League e possuir um elenco de peso, o PSG não tem um elenco mais valorizado que o Barcelona. Enquanto a equipe francesa possui um plantel avaliado em 1,07 bilhão de euros (R$ 6,61 bilhões), o time catalão vale 1,11 bilhão de euros (R$ 6,93 bilhão).
Veja os 10 jogadores mais caros do Barcelona:
- Lamine Yamal – 200 milhões de euros (R$ 1,26 bilhão)
- Pedri – 140 milhões de euros (R$ 882 milhões)
- Raphinha – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões)
- Jules Koundé – 65 milhões de euros (R$ 409,5 milhões)
- Alejandro Balde – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões)
- Gavi – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões)
- Dani Olmo – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões)
- Fermín López – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
- Marcus Rashford – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
- Frenkie de Jong – 45 milhões de euros (R$ 283,5 milhões)
Veja os 10 jogadores mais caros do PSG:
- Khvicha Kvaratskhelia – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões)
- Désiré Doué – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões)
- Ousmane Dembélé – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões)
- Achraf Hakimi – 80 milhões de euros (R$ 504 milhões)
- Vitinha – 80 milhões de euros (R$ 504 milhões)
- João Neves – 80 milhões de euros (R$ 504 milhões)
- Bradley Barcola – 70 milhões de euros (R$ 441 milhões)
- Nuno Mendes – 70 milhões de euros (R$ 441 milhões)
- Willian Pacho – 65 milhões de euros (R$ 409,5 milhões)
- Warren Zaïre-Emery – 55 milhões de euros (R$ 346,5 milhões)
Vale ressaltar que Lamine Yamal, do Barcelona, é o jogador com maior valor de mercado no mundo.
O reencontro de Luis Enrique
Atualmente no PSG, o técnico da equipe francesa também foi campeão da Champions League pelo Barcelona, em 2015. Além disso, o treinador também foi jogador do clube catalão, no início de sua carreira.
