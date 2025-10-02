A vitória de Hugo Calderano por 3 a 0 diante do chinês Zhou Qihao teve grande repercussão na web. Apesar do placar largo, internautas apontaram a dificuldade do jogo e engrandeceram a classificação do brasileiro às quartas de final. A tradição de asiáticos no tênis de mesa é muito forte, uma vez que o esporte está enraizado na identidade cultural de diversos países.

Como foi a vitória de Hugo Calderano

✍️Texto de Mariana Quélhas

A partida durou menos de 30 minutos e foi caracterizada pela capacidade de recuperação do brasileiro. No primeiro set, Zhou abriu vantagem de 9 a 5, mas Calderano reagiu, conseguiu a virada para 10-9 e fechou em 14-12. O segundo set seguiu padrão semelhante, com o brasileiro revertendo uma desvantagem de três pontos, empatando em 8 a 8 e vencendo por 12-10.

No terceiro set, o jogo permaneceu equilibrado até os sete pontos. Hugo Calderano então emplacou uma sequência positiva e encerrou a parcial em 11-7, confirmando a vitória por 3 a 0 sobre o adversário chinês, que ocupa a 34ª posição no ranking mundial.

