Atlético-MG x Grêmio: qual elenco é mais valioso?

De acordo com o site "Transfermarket", o elenco do Galo está avaliado em € 105,10 milhões na temporada de 2024 . Paulinho, camisa 10 do time, lidera o montante com um valor de € 17 milhões. Ao lado dele, Guilherme Arana (€ 12 milhões), Matías Zaracho (€ 9 milhões), Gustavo Scarpa (€ 8 milhões), Júnior Alonso (€ 8 milhões) fecham o top 5 dos mais caros do Atlético-MG.