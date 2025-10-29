O Atlético venceu o Independiente del Valle por 3 a 1 na Arena MRV e está classificado para a grande final da Copa Sul-Americana. Hulk entrou na segunda etapa e marcou o terceiro gol do Galo, quebrando o maior jejum sem marcar com a camisa alvinegra.

O Atlético venceu o Independiente del Valle por 3 a 1 na Arena MRV e está classificado para a grande final da Copa Sul-Americana. Hulk entrou na segunda etapa e marcou o terceiro gol do Galo, quebrando o maior jejum sem marcar com a camisa alvinegra.

Após um lançamento desviado pela defesa do Del Valle, a bola sobrou nos pés do camisa 7 que ficou cara a cara com o goleiro e com tranquilidade empurrou para as redes. Na comemoração, todos os jogadores fizeram questão de abraçar o jogador que vibrou muito com a torcida atleticana.

O jogador não marcava desde o dia 14 de Agosto, contra o Godoy Cruz, de lá para cá foram 15 jogos sem balançar as redes. O jogador não vem sendo titular nas últimas partidas, mas mostrou sua importância ajudando o time a classificar para a decisão.

Hulk não marcava há 15 jogos( Foto: Pedro Souza / Atlético)

Hulk falou sobre após a partida

Após a partida, Hulk deu entrevista e comentou sobre a emoção de voltar a marcar e o carinho que recebe diariamente da torcida ado Atlético:

"Gratidão pela confiança da torcida, mesmo não passando por um momento tão bom. Eu jogo futebol há quase 22 anos, a gente sabe que tem altos e baixos, mas não me recordo de ficar tanto tempo sem fazer gol. Mas isso não tirava minha confiança, pelo contrário, o procurava focar cada vez mais e mais, esperando o momento certo. Fico feliz por ter contribuído com os meus companheiros para poder levar o nosso time à final da Sul-Americana. Nosso objetivo primeiro, e o sonho agora é ganhar essa final para entrar na história do clube".

O jogador ainda disse sobre o prazer de jogar futebol e poder mesmo aos 39 anos ajudar o Atlético:

"O futebol mexe com a gente. São 39 anos, a gente cansa de concentrações, de viagens, mas amo fazer isso. Eu amo fazer isso, que é jogar futebol. Mudou a minha vida, eu sou muito grato ao futebol, eu sou muito grato por tudo que o futebol fez na minha vida, ajudando meus familiares, muita gente que eu consegui ajudar através dele. Até o momento que eu puder jogar, vou jogar com muito orgulho, com muita amor e com muito respeito.