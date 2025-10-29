Análise: Sampaoli transforma "encostados" em "indispensáveis" no Atlético-MG

O Atlético venceu o Independiente del Valle por 3 a 1, na Arena MRV, na noite desta terça-feira (28), e está classificado para a final da Copa Sul-Americana. A partida contou com boas atuações de jogadores que estavam "de lado" no Atlético e viraram importantes no esquema de Sampaoli.

O Atlético venceu o Independiente del Valle por 3 a 1, na Arena MRV, na noite desta terça-feira (28), e está classificado para a final da Copa Sul-Americana. A partida contou com boas atuações de jogadores que estavam "de lado" no Atlético e viraram importantes no esquema de Sampaoli.

O treinador alvinegro tem feito um importante trabalho de recuperação de atletas, tanto na parte técnica quanto na parte emocional. Dois exemplos claros são Dudu e Bernard, que vinham sendo pouco utilizados com Cuca, técnico anterior, e viraram peças indispensáveis no time do Galo.

Ambos fizeram uma partida excelente, dividindo o posto de melhores em campo em diversas mídias e portais esportivos. Bernard marcou o segundo gol do Galo com uma cavadinha "fria" após passe de Dudu, que também havia dado a assistência para o primeiro gol do Atlético, marcado por Guilherme Arana.

Importância dos jogadores para o Atlético

Dudu e Bernard foram importantes não apenas na partida desta terça contra o del Valle, os dois vêm de uma sequência positiva no Atlético, com gols, passes para gols e minutagem, coisa que não vinham tendo.

Após a partida contra o del Valle, Bernard falou sobre o companheiro e rasgou elogios ao atleta.

"Dudu foi muito, muito bem. Sem dúvida nenhuma, a gente consegue ver a evolução dele dentro dos treinamentos, dentro dos jogos, a confiança subindo cada vez mais e isso nos ajuda muito, é um cara que pode ser muito decisivo, é um cara que pode nos ajudar muito.

Temporada de Dudu e Bernard

Dudu chegou ao Atlético no início de Maio após romper o contrato com o rival Cruzeiro. De lá pra cá atuou em 33 partidas, entre titular e entrando no segundo tempo, marcou três gols e deu outras três assistências.

Bernard chegou em julho do ano passado (2024), mas não engrenou uma sequência boa pelo Atlético, só foi viver boa fase com a chegada de Sampaoli. Nesta temporada atuou em 43 partidas, com quatro gols e uma assistência.