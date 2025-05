Athletic estreia camisa dourada em junho, contra o Operário

O Athletic, de São João del-Rei (MG), vai estrear a camisa dourada, escolhida pelos torcedores em votação promovida em parceria com a patrocinadora máster Faz1Bet, na partida contra o Operário-PR, em 14 de junho, sábado, às 20h30, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A data também será marcante para o clube pelo retorno à sua casa: o Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei (MG). O local voltará a receber jogos após reformas para ampliação de capacidade e modernização exigidas pela CBF para receber partidas da Série B.

Nas primeiras rodadas do campeonato, o Athletic está mandando suas partidas na Arena Independência, em Belo Horizonte. A equipe mineira está em 18º lugar, com seis pontos em nove jogos e, neste sábado (31), enfrenta o Cuiabá, no estádio do Horto, às 20h30.

Nova camisa faz referência à história da região de São João del-Rei

Novo terceiro uniforme do Athletic, de São João del-Rei (Foto: Divulgação)

Inspirado nas origens do clube e da cidade, o modelo dourado escolhido pela torcida homenageia o período colonial mineiro e a importância histórica da região na era do ouro no Brasil. A escolha popular reafirma a conexão do clube com a comunidade local e sua trajetória.

- O torcedor é a essência do nosso clube. Desde o início, nossa ideia era que ele participasse dessa escolha, e o resultado nos enche de orgulho. A camisa dourada representa muito mais que um uniforme: é um símbolo da nossa história e da identidade do Athletic – afirma Rodolfo Canavesi, CEO do clube.

Na reabertura do estádio, a patrocinadora do Athletic promoverá o Faz1Bet Day, com ativações especiais para os torcedores, incluindo promoções na plataforma de apostas, odds exclusivas e ações de engajamento no estádio.