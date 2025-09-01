Memphis se declara em aniversário do Corinthians: ‘Linda história’
Jogador prestou homenagem ao Timão
O Corinthians completou 115 anos nesta segunda-feira (1). A data foi repleta de homenagens de personagens ilustres, alguns deles que ainda defendem o clube alvinegro. O camisa 10, Memphis, usou suas redes sociais para parabenizar o Timão.
O jogador publicou um carrossel com diversas fotos em que veste a camisa alvinegra. Na legenda, escreveu o seguinte texto:
"Sua história é grandiosa!
Seu povo te ama!
Você representa o povo!
Que venham muitos mais anos de uma linda história!
Vai, Corinthians!"
O holandês chegou ao Corinthians em setembro do último ano e se tornou camisa 10 do Timão na atual temporada. Memphis caiu nas graças da Fiel neste período. Ao todo foram 51 jogos, 15 gols e um título conquistado, o Paulistão de 2025, conquistado sobre o Palmeiras.
➡️Corinthians avança em negociação para quitar dívida com Memphis
Homenagem em boa hora
Nos bastidores, o Corinthians avançou em um acordo para parcelas as dívidas pendentes com Memphis. O Timão deve cerca de R$ 11 milhões em premiações ao atleta, pela participação de 70% dos jogos. O valor venceu em 20 de agosto, e desde então, a diretoria alvinegra priorizou uma nova negociação com o holandês para quitar a dívida.
Aniversário do Timão
Fundado em 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, o Corinthians celebra mais um aniversário neste domingo. A festa com a Fiel, porém, acontecerá de forma atrasada: o time só volta a campo no dia 10, quando enfrenta o Athletico Paranaense pela Copa do Brasil, na Neo Química Arena.
