Corinthians

Memphis se declara em aniversário do Corinthians: ‘Linda história’

Jogador prestou homenagem ao Timão

Memphis homenageou o Corinthians
imagem cameraCorinthians completa 115 anos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 01/09/2025
18:11
  Matéria
  Mais Notícias

O Corinthians completou 115 anos nesta segunda-feira (1). A data foi repleta de homenagens de personagens ilustres, alguns deles que ainda defendem o clube alvinegro. O camisa 10, Memphis, usou suas redes sociais para parabenizar o Timão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O jogador publicou um carrossel com diversas fotos em que veste a camisa alvinegra. Na legenda, escreveu o seguinte texto:

"Sua história é grandiosa!
Seu povo te ama!
Você representa o povo!
Que venham muitos mais anos de uma linda história!
Vai, Corinthians!"

O holandês chegou ao Corinthians em setembro do último ano e se tornou camisa 10 do Timão na atual temporada. Memphis caiu nas graças da Fiel neste período. Ao todo foram 51 jogos, 15 gols e um título conquistado, o Paulistão de 2025, conquistado sobre o Palmeiras.

➡️Corinthians avança em negociação para quitar dívida com Memphis

Homenagem em boa hora

Nos bastidores, o Corinthians avançou em um acordo para parcelas as dívidas pendentes com Memphis. O Timão deve cerca de R$ 11 milhões em premiações ao atleta, pela participação de 70% dos jogos. O valor venceu em 20 de agosto, e desde então, a diretoria alvinegra priorizou uma nova negociação com o holandês para quitar a dívida.

Memphis não encara o Juventude (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
Memphis publicou um texto em homenagem ao Corinthians no aniversário de 115 anos do clube (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Aniversário do Timão

Fundado em 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, o Corinthians celebra mais um aniversário neste domingo. A festa com a Fiel, porém, acontecerá de forma atrasada: o time só volta a campo no dia 10, quando enfrenta o Athletico Paranaense pela Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

