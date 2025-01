Fluminense é o único clube dos doze mais tradicionais sem nenhum atleta com R$ 1 milhão de rendimento. A informação é do jornalista Paulo Vinícius Coelho.

Do grupo formado por Atlético, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco, apenas o Tricolor Carioca não tem nenhum jogador em seu plantel com R$ 1 milhão de rendimento.

O zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, é um caso ímpar. O jogador, de fato, recebe mais de R$ 1 milhão, porém, a SuperBet, patrocinadora, tem acordo à parte com o jogador. Ou seja, os vencimentos do atleta não entram nas contas do Tricolor.

O Fortaleza também não tem e está na Libertadores, no entanto, o time não faz parte do "Clube dos doze". Por outro lado, o Bahia é um exemplo fora dos tradicionais, que paga mais de R$ 1 milhão para um atleta (Everton Ribeiro).

Grupo 1 do Fluminense faz treino comandado por Marcão de olho na estreia do Campeonato Carioca (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

