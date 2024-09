Novo terceiro uniforme do Fluminense. (Foto: Umbro)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 14:14 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (13), o Fluminense lançou sua nova camisa III para a temporada 24/25. O uniforme é predominantemente bege, com detalhes em verde e grená, e traz grafismos que homenageiam a história do clube. A novidade dividiu opiniões dos torcedores nas redes sociais.

O uniforme possui desenhos do escudo antigo, além do ano da fundação do Tricolor, bandeiras, sigla e o mapa do Rio de Janeiro. Na gola, o clube faz uma homenagem à Umbro, que é fornecedora de material esportivo do Time de Guerreiros e completa 100 anos em 2024. Veja em detalhes:

A camisa estará disponível para pré-venda nas lojas físicas e online do Fluminense, assim como na loja online da fornecedora, a partir deste sábado (14). Confira as opiniões dos tricolores:

O Tricolor das Laranjeiras volta à campo neste domingo (15) contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (Brasília). A data de estreia da nova camisa não foi divulgada oficialmente.