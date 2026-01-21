Maior de todos os tempos, a Copa do Mundo de 2026 começará em menos de cinco meses e cada vez mais vai se tornando o centro das atenções. O Mundial, que será organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, terá seu campeão decidido dentro do campo, mas para chegar aos quatro cantos do planeta será preciso a colaboração de uma infinidade de profissionais do lado de fora dele. Nesse contexto, o papel dos criadores de conteúdo na Copa do Mundo será fundamental, e por isso será tema do Lance Talks desta quinta-feira (22).

O webinar Lance Talks – A Copa dos Criadores será transmitido ao vivo em todas as plataformas do Lance! a partir das 12h. O encontro reunirá um time de vozes que vive o esporte por dentro e traduz o jogo para milhões de pessoas todos os dias: JP Sombra, Giovanna Arêas, Paulo Bonfá e Helena Calil vão debater o papel do criador de conteúdo na Copa do Mundo e o valor das narrativas para as marcas.

Criadores de conteúdo fizeram Copa de 2022 'revolucionária'

O exemplo da Copa do Mundo de 2022, no Catar, serve bem para ilustrar a importância dos criadores de conteúdo no Mundial.

A última Copa foi vista como revolucionária nesse sentido. O streaming ganhou ainda mais relevância, e a própria ofereceu meios para isso.

Além disso, estima-se que 4 em cada 5 fãs de futebol utilizam uma segunda tela enquanto assistem às partidas de futebol — as redes sociais já fazem parte do combo enquanto se torce. Nesse contexto, os criadores de conteúdo oferecem análises, reacts, memes e por aí vai.

Tudo isso será debatido no Lance Talks – A Copa dos Criadores desta quinta-feira. Não perca!