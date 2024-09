100 no ano: 83% dos gols do Botafogo no Brasileirão têm participação direta de atacantes; saiba quanto custaram

Líder do Brasileirão e vivo nas quartas de final da Libertadores, o Botafogo viu seu investimento milionário no ataque dar resultado. Com o gol de Luiz Henrique contra o Fluminense, o Glorioso se tornou o primeiro clube do futebol brasileiro a marcar 100 gols em 2024. Dos 46 gols marcados no Campeonato Brasileiro, 82,6% deles tiveram participação direta dos atacante do clube (gols+assistências).