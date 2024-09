Manga é o jogador com mais títulos na história do Botafogo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 17:32 • Rio de Janeiro

O Botafogo é um dos maiores clubes do estado do Rio de Janeiro e também do futebol brasileiro em geral. Com isso, obviamente o clube tem diversos jogadores que conquistaram inúmeras glórias pelo Fogão ao longo de toda a história do time carioca. O Lance! conta para você os jogadores com mais títulos pelo Botafogo.

O goleiro Manga é o jogador com mais títulos pelo Botafogo (Foto: Reprodução)

Confira os jogadores com mais títulos pelo Botafogo

20 títulos: Manga

Com 20 títulos pelo Botafogo em seu currículo, o goleiro Manga é o maior vencedor de taças pelo Glorioso. A passagem que durou do final da década de 50 até o final dos anos de 1960, rendeu ao guarda redes quatro Campeonatos Cariocas, além de quatro Torneios Rio-São Paulo como conquistas mais relevantes do arqueiro pelo Botafogo.

18 títulos: Paulistinha

Logo após o goleiro Manga, Paulistinha é o segundo maior vencedor de títulos pelo clube do Rio de Janeiro. Com a mesma quantidade de Campeonato Carioca (quatro), além de outros três taças de Torneios Rio-São Paulo e um Campeonato Brasileiro, o defensor botafoguense conquistou um total de 18 títulos.

16 títulos: Nílton Santos

Um dos maiores ídolos do clube, que leva o nome de seu atual estádio, Nílton Santos conquistou 16 taças com a equipe do Botafogo, sendo tetracampeão do Campeonato Carioca, além de bicampeão do Torneio Rio-São Paulo. O lateral ainda conquistou diversos outros títulos de menor expressão pela equipe durante sua carreira.

Com 16 títulos, Nílton Santos é um dos maiores vencedores do Botafogo (Foto: Reprodução)

15 títulos: Rildo, Roberto Miranda, Gérson e Zé Carlos

O quarteto que levantou 15 títulos pelo Botafogo, Rildo, Roberto Miranda, Gérson e Zé Carlos, jogaram praticamente na mesma época no Fogão, todos atuando no início da década de 60 até o começo da década de 1970. Entre os títulos de maior expressão da equipe naquela época estão o bicampeonato do Torneio Rio-São Paulo (1961/1962), o bicampeonato do Campeonato Carioca (1967/1968), além do título do Campeonato Brasileiro (1968).

Veja outros jogadores que mais foram campeões pelo Botafogo