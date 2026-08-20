Guia financeiro Premier League: veja os números da liga mais cara do mundo Competição ostenta cifras bilionárias e terá novo canal de exibição dentro do Brasil; conheça os detalhes e os ranking financeiros

A Premier League chega em mais uma temporada, ocupando o posto da liga mais cara do mundo. A competição reúne seis dos dez clubes mais valiosos do planeta e é usada como modelo de referência de negócio para as principais marcas do mundo do futebol.

Nesta temporada, o Arsenal entra no torneio para defender o título, mas terá pela frente elencos pesados na concorrência, como o Manchester City, maior campeão da década, Liverpool, penúltimo a levantar o troféu, e até o Manchester United, que cresceu na última temporada e voltou a garantir vaga em competições europeias. Entretanto, o grande diferencial está na força financeira das equipes de meio de tabela.

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Num recorte maior, dos 50 clubes mais caros do mundo, o futebol inglês tem 19 representantes, quase metade das equipes, todos da Premier League, e ainda consegue emplacar o West Ham, nome tradicional, mas que foi rebaixado para a segunda divisão do país. Mesmo assim, tem força financeira para desbancar rivais de outras ligas europeias. Os dados são da plataforma Transfermarkt, especializada no valor de mercado de atletas e times.

A Premier League também tem relevância por ser a liga que mais movimenta dinheiro com direitos de transmissão. Na temporada passada, o campeonato teve uma arrecadação superior a R$ 28 bilhões com a venda de suas partidas, tanto para o mercado doméstico, dentro da Inglaterra, como para mais 180 países ao redor do mundo.

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Clubes mais caros da Premier League

O título conquistado pelo Arsenal tornou o clube o mais caro dentre todos os 20 representantes do torneio. Os Gunners ultrapassaram o Manchester City, que liderava o ranking antes do começo da última temporada. O "Big Six", como é chamado o grupo dos seis maiores clubes da Inglaterra, ocupa justamente as seis primeiras posições das equipes mais valiosas, mas a lista também tem representantes emergentes no futebol do país e outros até que surpreendem pelos valores agregados.

Clubes mais valiosos da Premier League em 2026/27 segundo o Transfermarkt Posição Clube Valor 1º Arsenal 1,41 bilhão de euros (R$ 8,53 bilhões) 2º Chelsea 1,36 bilhão de euros (R$ 8,22 bilhões) 3º Manchester City 1,36 bilhão de euros (R$ 8,22 bilhões) 4º Liverpool 999,50 milhões de euros (R$ 6,04 bilhões) 5º Manchester United 874,30 milhões de euros (R$ 5,29 bilhões) 6º Tottenham 794,50 milhões de euros (R$ 4,80 bilhões) 7º Brighton 636,50 milhões de euros (R$ 3,85 bilhões) 8º Newcastle 586,30 milhões de euros (R$ 3,55 bilhões) 9º Bournemouth 565,88 milhões de euros (R$ 3,42 bilhões) 10º Brentford 561,80 milhões de euros (R$ 3,40 bilhões)

Jogadores mais valiosos

Na lista dos jogadores, Erling Haaland é o grande destaque. Artilheiro de três das últimas quatro edições da Premier League, Haaland segue como o jogador mais caro dentro do torneio. O norueguês tem uma vantagem muito grande para o segundo colocado, e a rivalidade Manchester City e Arsenal, que disputaram o título da última edição, segue na lista dos atletas mais caros. Na terceira posição, há um empate triplo com o mesmo valor de mercado.

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Jogadores mais valiosos da Premier League em 2026/27 segundo o Transfermarkt Jogador Clube Valor de mercado Erling Haaland Manchester City 220 milhões de euros (R$ 1,33 bilhão) Declan Rice Arsenal 120 milhões de euros (R$ 725 milhões) Elliot Anderson, Bukayo Saka e Morgan Rogers Manchester City, Arsenal e Chelsea 110 milhões de euros (R$ 665,17 milhões)

Arsenal é o atual campeão da Premier League. (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Premiação da Premier League

A Premier League distribui um valor fixo a todos os clubes apenas pela participação no torneio. O valor da atual temporada não foi divulgado, mas, segundo as cifras do ano passado, é possível analisar os altos valores.

São distribuídos pouco mais de 92 milhões de euros (R$ 560 milhões na cotação atualizada). Desse montante, os direitos de transmissão domésticos gira em torno de R$ 170 milhões, enquanto R$ 340 milhões são referentes ao mercado de exibição fora da Inglaterra. O "restante", R$ 45 milhões, vem de outras receitas comerciais. As cifras são um bom exemplo para mostrar como a marca da Premier League impacta comercialmente os clubes da liga.

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Pelo título, o Arsenal faturou pouco mais de 50 milhões de euros, o que corresponde a mais de R$ 300 milhões. O valor, somado aos números referentes às receitas televisivas e comerciais, impulsionadas ainda mais por ter feito grande campanha dentro e fora do Campeonato Inglês, garantiu aos Gunners mais de R$ 1 bilhão de faturamento com o torneio.

Onde assistir

No Brasil, a Premier League tem os seus direitos de transmissão pertecentes à ESPN. A emissora exibe as principais partidas do torneio por meio dos seus canais, que podem ser acessados pela televisão fechada, streaming Disney+ dentro do plano Premium. Nesse ano, o torneio perdeu a exclusividade da empresa norte-americana, que fechou um acordo com a CazéTV para exibir no YouTube uma partida por rodada de forma gratuita.

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Isso não significa que a marca ligada a Casimiro Miguel adquiriu os direitos de transmissão da Premier League, como aconteceu com a La Liga, mas sim que o canal de YouTube recebe direitos cedidos por meio da ESPN.

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