Guia financeiro LaLiga: veja os números da liga bilionária que Real Madrid e Barça dominam Competição reúne campeões mundiais e terá novo canal de exibição dentro do Brasil; conheça os detalhes e os rankings financeiros.

A LaLiga, primeira divisão do Campeonato Espanhol, iniciou oficialmente a temporada 2026/27 no último sábado (15). A competição, que conta com 18 dos 26 jogadores campeões mundiais pela Espanha, chega à nova edição com valor de mercado estimado em € 5,65 bilhões (R$ 34,25 bilhões) e com o atleta mais valioso do mundo.

Entre os clubes espanhóis, o Barcelona é o que mais concentra jogadores campeões mundiais no elenco. No total, oito atletas defenderão as cores do time catalão na atual temporada, sendo o capitão da Espanha, Rodri, o mais recente a integrar o grupo. O Real Madrid, por sua vez, tem somente um campeão mundial no plantel: Cucurella, contratado nesta janela de transferências.

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Clubes mais caros da LaLiga

O plantel do Real Madrid, comandado por José Mourinho, segue como o mais valioso da competição, avaliado em € 1,45 bilhão (R$ 8,79 bilhões). A equipe merengue, entre os clubes da LaLiga, foi quem mais gastou na janela de transferências do verão europeu até o momento, quebrando o próprio recorde ao contratar o atacante Yan Diomande por € 125 milhões.

O segundo clube mais valioso do campeonato é o Barcelona, que, mesmo contando com o jogador mais caro do mundo, Lamine Yamal, fica atrás do rival de Madri. O clube catalão é avaliado em € 1,28 bilhão (R$ 7,76 bilhões).

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A dupla lidera o ranking de valor de mercado e é a única do torneio a atingir a casa dos bilhões. Juntos, Real Madrid e Barcelona concentram 48,3% de todo o valor de mercado de LaLiga, ou seja, a dupla responde por quase metade da avaliação total da competição.

A diferença financeira é tamanha que o terceiro colocado no ranking, o Atlético de Madrid, tem valor de mercado 2,2 vezes menor do que o do Real Madrid. Por outro lado, do quarto ao décimo colocado, a faixa intermediária da tabela, os clubes apresentam valores de mercado similares.

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Clubes mais valiosos da Premier League em 2026/27 segundo o Transfermarkt POSIÇÃO CLUBE VALOR 1º Real Madrid CF 1,45 bilhão de euros (R$ 8,79 bilhões) 2º FC Barcelona 1,28 bilhão de euros (R$ 7,74 bilhões) 3º Atlético de Madrid 653,00 milhões de euros (R$ 3,95 bilhões) 4º FC Villarreal 324,60 milhões de euros (R$ 1,96 bilhão) 5º Real Sociedad 247,10 milhões de euros (R$ 1,50 bilhão) 6º Athletic Bilbao 240,70 milhões de euros (R$ 1,46 bilhão) 7º Real Betis Balompié 234,60 milhões de euros (R$ 1,42 bilhão) 8º Celta de Vigo 165,30 milhões de euros (R$ 999,07 milhões) 9º Sevilla FC 129,90 milhões de euros (R$ 785,90 milhões) 10º Valencia CF 120,20 milhões de euros (R$ 727,21 milhões)

Jogadores do Real Madrid comemorando o gol de Mbappé -(Foto: Ina Fassbender / AFP)

Jogadores mais valiosos

Na lista dos atletas, Lamine Yamal é o grande destaque. A principal joia espanhola foi um dos protagonistas do Barcelona campeão de LaLiga e da Supercopa da Espanha, mantendo-se como o jogador mais caro do torneio. O jovem atacante ostenta uma vantagem considerável em relação ao segundo colocado, e a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid se reflete também no topo do ranking. Na terceira posição, o meio-campista Jude Bellingham fecha o top 3.

Jogadores mais valiosos da Premier League em 2026/27 segundo o Transfermarkt JOGADOR CLUBE VALOR DE MERCADO Lamine Yamal Barcelona 220 milhões de euros Kylian Mbappé Real Madrid 200 milhões de euros Jude Bellingham Real Madrid 160 milhões de euros

Lamine Yamal atuando com a camisa do Barcelona durante a temporada 25/26 - (Foto: Manaure Quintero / AFP)

Premiação da LaLiga

A LaLiga não distribui uma premiação fixa em dinheiro. De acordo com a posição na tabela, a organização repassa uma fatia maior das receitas advindas dos direitos de transmissão. O campeão fica com a maior cota do desempenho esportivo na divisão das verbas televisivas, equivalente a 17%.

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O modelo de distribuição de receitas de LaLiga leva em consideração a posição na tabela, arrecadação comercial, impacto social e audiência acumulada, e por isso não tem um valor fixo estabelecido no sistema de premiação.

A título de comparação, segundo apuração do jornal espanhol AS, o Barcelona, campeão da última temporada, faturou entre 57 e 60 milhões de euros apenas com essa fatia da verba televisiva, valor cerca de 6 a 7 milhões de euros superior ao arrecadado pelo vice-campeão. Além disso, este valor é somado a arrecadações diretamente ligadas à campanha na liga, incluindo patrocínios, valorização comercial e premiações indiretas.

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Onde assistir

A exibição do Campeonato Espanhol no Brasil terá uma nova casa pelas próximas seis temporadas. A transmissão da LaLiga migra da ESPN para a CazéTV, que exibirá todos os jogos gratuitamente no YouTube até 2032.

Os conteúdos serão distribuídos por todo o ecossistema do canal, mantendo o YouTube como principal plataforma de transmissão gratuita. Além das partidas ao vivo, materiais exclusivos e conteúdos relacionados à competição também estarão disponíveis em outros ambientes digitais e plataformas conectadas.

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