Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cristiano Ronaldo acumula bilhão e segue como o atleta mais bem pago do mundo

O craque português acumula recordes dentro e fora de campo e busca, na atual temporada, a marca do milésimo gol

PorVinícius Espirito Santo SpadaAndré Carbone
São Paulo (SP)
19/08/2026 12:22
Atualizado há 22 minutos
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo atuando com a camisa de Portugal durante a Copa do Mundo de 2026.
Cristiano Ronaldo atuando com a camisa de Portugal durante a Copa do Mundo de 2026 - (Foto: Leo Barrilari/SPP/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Cristiano Ronaldo se prepara para começar mais uma temporada de seus 25 anos de carreira. O ídolo português de 41 anos, em declaração recente, afirmou que esta temporada pode ser a última de sua carreira. Uma trajetória com recordes e títulos dentro de campo gerou, fora das quatro linhas, marcas financeiras bilionárias e ganhos salariais recordes por ano.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Este é, provavelmente, o meu último ano no futebol e quero deixar um legado espetacular — afirmou Cristiano Ronaldo em declaração recente à revista "Vogue".

continua após a publicidade

CR7 é o atleta mais bem pago do mundo e alcança marca bilionária

Segundo estimado pela "Forbes", Cristiano Ronaldo é o atleta de futebol mais bem pago do mundo há quatro anos consecutivos. No total, o craque recebeu uma renda estimada de US$ 300 milhões (R$ 1,55 bilhão), somando valores dentro de campo e fora dele, no ano passado.

Com os ganhos durante a carreira, o ídolo português obteve, no início deste ano, a marca de ser o primeiro atleta a alcançar US$ 2 bilhões (R$ 10,35 bilhões) de receita bruta ao longo da trajetória como jogador de futebol, sem descontar impostos e outras demais taxas.

continua após a publicidade

No total, a "Forbes" estima o patrimônio líquido do atleta no valor de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,21 bilhões), sendo o primeiro, mas não único, jogador de futebol a atingir o patamar de bilionário.

Em busca de outro recorde: o milésimo gol

CR7 por outro lado, está próximo de alcançar outro recorde na carreira: o milésimo gol. O craque, que se reapresentou ao Al-Nassr na última semana, inicia a temporada 26/27 precisando de menos de 30 gols para chegar aos mil. No total, o atacante soma 976 gols em 1.330 partidas oficiais, com 261 assistências.

continua após a publicidade

A nível de comparação, na temporada passada, o jogador participou de 37 partidas com o time árabe, marcando 30 gols e distribuindo cinco assistências. Nesse sentido, segundo estudo do SofaScore, o atacante balança as redes a cada 111,5 minutos e tem média de 0,73 gol por jogo durante a carreira. Isso significa dizer que Cristiano Ronaldo precisaria de 28 a 33 jogos nesta temporada para atingir a marca de mil gols.

Cristiano Ronaldo em treinamento do Al-Nassr
Cristiano Ronaldo em treinamento do Al-Nassr (Foto: Reprodução/Al-Nassr)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Troféu Confut Sudamericana

Lance! Negócios

Flamengo, Palmeiras e Corinthians estão entre finalistas do Prêmio Confut 2026

Há 41 minutos
Fluminense avançou às quartas de final da Libertadores nas penalidades

Fluminense

Veja premiação do Fluminense após avançar às quartas da Libertadores

Há 14 horas
Taça da LaLiga.

Lance! Negócios

Entenda as novidades da LaLiga para a nova temporada em tecnologia, transmissão e regras

Há 21 horas
Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians

Corinthians

Patrocinador oferece R$ 10 milhões para ajudar Corinthians a renovar com Memphis

Há 1 dia
Taça troféu da Libertadores

Lance! Negócios

Clubes brasileiros disputam vaga nas quartas e milhões na Libertadores

Há 1 dia
Camisa de Neymar será leiloada. (Foto: Divulgação/ Internet)

Santos

Camisa usada por Neymar em jogo do Santos é leiloada por R$ 102 mil

Há 1 dia
Mais LANCE!
Nova camisa do São Paulo

Inédito! São Paulo apresenta camisa exclusiva para o futebol feminino

Modelos do Manto da Nação, do Flamengo

Flamengo anuncia 10 finalistas do Manto da Nação e abre votação

Elenco do Liverpool em foto oficial (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Maior bilionário brasileiro adquire o Liverpool; entenda

Afroesporte Fund 4

Como projetos sociais ligados ao esporte podem receber apoio financeiro e estrutural em todo o Brasil

Gustavo Mota, CEO do Lance!, no evento G&M Brasil

Lance! participa de debate sobre os desafios da mídia no mercado de apostas no Brasil

Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), modelo de fair play brasileiro elaborado pela CBF

Entenda como o novo Fair Play Financeiro no Brasil afeta o São Paulo e o futebol brasileiro

Roger Federer atuando nas quadras antes de sua aposentadoria do tênis

Roger Federer tem prejuízo milionário e vê fortuna sair da casa do bilhão; entenda

Gabriel Bortoleto participou de evento de lançamento de edição limitada de KitKat

Patrocinadora de Bortoleto lança projeto para jovens mecânicos

Bola conectada da LaLiga

LaLiga implementa bola tecnológica em todos os jogos da temporada 2026/27; entenda

Jogadores do PSG erguem a taça da Supercopa da Uefa

PSG fatura prêmio milionário com conquista da Supercopa; veja valores

Kaior Jorge comemorando com a camisa do Cruzeiro (lado esquerdo) e Bruno Henrique com Lucas Paquetá celebrando com as cores do Flamengo

Cruzeiro e Flamengo fazem duelo mais valioso das oitavas da Libertadores; veja ranking

CazéTV foi alvo de investigação do Ministério Público (Foto: Rpeorudção)

CazéTV sublicencia direitos da La Liga para a SportyNet

Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Quais são os jogos mais caros das quartas da Copa do Brasil? Veja ranking e valores