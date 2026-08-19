Cristiano Ronaldo acumula bilhão e segue como o atleta mais bem pago do mundo O craque português acumula recordes dentro e fora de campo e busca, na atual temporada, a marca do milésimo gol

Cristiano Ronaldo se prepara para começar mais uma temporada de seus 25 anos de carreira. O ídolo português de 41 anos, em declaração recente, afirmou que esta temporada pode ser a última de sua carreira. Uma trajetória com recordes e títulos dentro de campo gerou, fora das quatro linhas, marcas financeiras bilionárias e ganhos salariais recordes por ano.

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— Este é, provavelmente, o meu último ano no futebol e quero deixar um legado espetacular — afirmou Cristiano Ronaldo em declaração recente à revista "Vogue".

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CR7 é o atleta mais bem pago do mundo e alcança marca bilionária

Segundo estimado pela "Forbes", Cristiano Ronaldo é o atleta de futebol mais bem pago do mundo há quatro anos consecutivos. No total, o craque recebeu uma renda estimada de US$ 300 milhões (R$ 1,55 bilhão), somando valores dentro de campo e fora dele, no ano passado.

Com os ganhos durante a carreira, o ídolo português obteve, no início deste ano, a marca de ser o primeiro atleta a alcançar US$ 2 bilhões (R$ 10,35 bilhões) de receita bruta ao longo da trajetória como jogador de futebol, sem descontar impostos e outras demais taxas.

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No total, a "Forbes" estima o patrimônio líquido do atleta no valor de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,21 bilhões), sendo o primeiro, mas não único, jogador de futebol a atingir o patamar de bilionário.

Em busca de outro recorde: o milésimo gol

CR7 por outro lado, está próximo de alcançar outro recorde na carreira: o milésimo gol. O craque, que se reapresentou ao Al-Nassr na última semana, inicia a temporada 26/27 precisando de menos de 30 gols para chegar aos mil. No total, o atacante soma 976 gols em 1.330 partidas oficiais, com 261 assistências.

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A nível de comparação, na temporada passada, o jogador participou de 37 partidas com o time árabe, marcando 30 gols e distribuindo cinco assistências. Nesse sentido, segundo estudo do SofaScore, o atacante balança as redes a cada 111,5 minutos e tem média de 0,73 gol por jogo durante a carreira. Isso significa dizer que Cristiano Ronaldo precisaria de 28 a 33 jogos nesta temporada para atingir a marca de mil gols.

Cristiano Ronaldo em treinamento do Al-Nassr (Foto: Reprodução/Al-Nassr)

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