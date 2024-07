Prime Day 2024: Veja ofertas dos esportes para aproveitar

Prime Day é o evento de promoções com diversas ofertas para quem é assinante do Amazon Prime.







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 11:02 • Rio de Janeiro • Atualizada em 17/07/2024 - 12:15

O Amazon Prime Day 2024 começou nesta terça-feira (16), e o Lance! Indica traz para você as melhores ofertas e promoções de produtos esportivos. O evento promovido pela Amazon acontece entre os dias 16 e 21 de julho e é exclusivo para quem é assinante Prime, o clube de descontos para clientes da empresa.

Está em busca de comprar roupas esportivas para treinar com conforto e estilo, como camisas, meias e tênis? Você encontra aqui! Também busca eletrônicos que auxiliam na atividade física, como smartwatch e fone bluetooth? Você também encontra as melhores ofertas e promoções do Amazon Prime Day aqui! ⚽🏁🏋‍♀

Ofertas Prime Day 2024: 10 produtos esportivos que estão valendo a pena

Antes de mais nada, é importante esclarecer as principais dúvidas sobre o Prime Day e como ter acesso às melhores ofertas e promoções.

O que é e até quando vai o Prime Day da Amazon

O Prime Day é um evento de promoções com diversas ofertas para quem é assinante do Amazon Prime. Os produtos participantes podem ser identificados com uma tag “Oferta Prime Day”, que aparece na página de detalhes do produto, ao fazer uma busca no site, na página principal e também na página do evento.

Ao assinar o Amazon Prime, você tem acesso a ofertas e descontos exclusivos, além de frete grátis para todo o Brasil, em produtos elegíveis. Além disso, o assinante recebe acesso a filmes, séries e jogos exclusivos no streaming Prime Video, músicas no Amazon Music Prime e outros benefícios incluídos na assinatura.

Quanto custa a assinatura do Amazon Prime?

Você pode adquirir a assinatura do Amazon Prime no valor de R$19,90 ao mês, ou R$166,80 ao ano. Vale lembrar que a assinatura conta com um período de teste de 30 dias, ou seja, o valor da assinatura só será cobrado após esse período.

Veja as melhores ofertas do Prime Day 2024 para produtos esportivos

1) Camiseta térmica Puma UV50

Ideal para todos os tipos de situações, desde corridas matinais, andar de bicicleta ou até mergulho na piscina. Com proteção UV50, a camiseta de manga longa da Puma oferece conforto térmico e protege o corpo do sol e regula a temperatura corporal.

Camiseta Térmica Puma Manga Longa Camiseta Térmica Puma Manga Longa Proteção UV50+ Fio LYCRA. Com 28% de desconto, a camisa está saindo a R$ 129,99. Aproveite! Comprar com oferta Prime Day

2) Tênis Fila KR5

Ideal para quem busca conforto e flexibilidade, o modelo Fila KR5 oferece conforto e flexibilidade para as atividades físicas. Com as tecnologias FUSE e EVER-GRIP, o tênis possui alta durabilidade e resistência até nas superfícies molhadas.

Tênis Fila KR5 Tênis Fila KR5 Disponível em 12 cores e com 22% de desconto. O par está com oferta a partir de R$ 350. Aproveite para comprar o seu! Comprar compra oferta Prime Day

🤩 Tênis ideais para corridas de até 5 km: veja principais modelos

3) Kit 6 Pares de meia Fila

Não dá para usar tênis sem um bom par de meias, e com o Prime Day, você adquire 6 pares por um valor acessível. A linha lifestyle da Fila é adequada para uso esportivo e casual, auxiliando na redução da fadiga muscular.

Kit Meias Fila Kit Meias Fila Meias de algodão, super invisível soquete com borda de silicone interna. Com 25% de desconto, saindo a R$ 89,99. Comprar com oferta Prime Day

04) Headphone Philips Bluetooth

Tecnologia Bluetooth para maior mobilidade e bateria com duração de até 15 horas. Ideal para otimizar o seu dia de treino, com comando de voz que permite que você atenda chamadas, adicione itens à lista de compras e troque de música sem tirar o celular do bolso.

Fone Bluetooht Philips Fone Bluetooht Philips Uma das maiores marcas do mercado. Modelo a partir de R$ 94,90 durante o Prime Day (oferta por tempo limitado). Comprar com oferta Prime Day

05) Meia de Compressão Arrow Muvin

Desenvolvida para gerar conforto extra em qualquer atividade física, a meia de compressão Arrow Muvin comprime os músculos dos pés, reduzindo a sensação de cansaço e aumentando o desempenho muscular. Ideal para exercícios como corrida, caminhada e ciclismo.

Meia de Compressão Arrow Muvin Meia de Compressão Arrow Muvin Disponível dos tamanhos 34 ao 43, em 4 cores diferentes. Aproveite 33% OFF. Comprar com oferta Prime Day

06) Kit 3 Shorts Fitness

Ideal para usar em um dia de treino, seja na academia ou andando de bicicleta. O kit com 3 shorts proporciona um ajuste seguro e confortável para quem usa, com tecido 100% poliéster de alta qualidade, combinando durabilidade e conforto.

Kit 3 Shorts Esportivos - Masculino Kit 3 Shorts Esportivos - Masculino Do P ao GG, com 20% de desconto. Aproveite e compre por R$ 79,90. Comprar com oferta Prime Day

07) Tênis Olympikus Veloz 2

Para quem busca conforto e custo-benefício, o modelo Olympikus Veloz 2 possui tecnologia de amortecimento Evasense, que oferece mais leveza, maciez e flexibilidade na pisada. Além disso, conta ainda com a Tecnologia Gripper no solado, borracha antiderrapante aplicada na região dianteira e traseira. Ideal para correr no asfalto ou na academia.

Tênis Olympikus Veloz 2 Tênis Olympikus Veloz 2 O tênis da Olympikus está com 24% de desconto, a partir de R$ 169,90 no Prime Day. Comprar com oferta Prime Day

08) Smartwatch Track Go i2GO

Com monitoramento cardíaco, GPS e Alexa integrada, o Smartwatch Track Go da i2GO é projetado para atender às demandas dos entusiastas do fitness. Ele consegue interagir com notificações, atender e fazer chamadas, pausar/reproduzir músicas e abrir aplicativos sem necessariamente depender do celular por perto.

Smartwatch Track Go i2GO Smartwatch Track Go i2GO No Prime Day, o smartwatch está com 48% DE DESCONTO! Aproveite e compre o seu por R$ 399,90. Comprar com oferta Prime Day

💡 Smartwatch x Smartband: Qual é a diferença entre os dispositivos?

09) Kit 3 Camisetas térmicas UV50

O kit com 3 camisetas térmicas com proteção térmica UV50 ajudará você a se proteger do sol em uma corrida matinal ou em um circuito de bicicleta. Além disso, pode ser utilizada como uma segunda pele nos treinos de dias ou noites mais frias. Feito com poliéster elástico que ajudam no conforto. As três camisas do Kit também possuem compressão para ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo e a recuperação muscular durante e após o treino.

Kit Camiseta Térmica UV 50+ Kit Camiseta Térmica UV 50+ Disponível nas cores preta, branca, azul e cinza para você escolher o melhor modelo. Com 30% de desconto, a partir de R$ 69,99 o kit! Comprar com oferta Prime Day

10) Short Mash Verão

Para quem busca mais estilo e conforto em dias de calor, o short Mash Casual Verão é a escolha ideal para você. O design do short foi projetado para trazer mais segurança e maciez em atividades como ir à piscina ou andar de bicicleta.

Short Mash Verão Short Mash Verão Disponível no tamanho G por R$ 89,90. Aproveite a promoção! Comprar com oferta Prime Day

Como aproveitar as melhores promoções do Prime Day

Uma dica valiosa de como aproveitar as melhores ofertas do Prime Day: os assinantes do Amazon Prime poderão configurar as notificações de ofertas para três novas categorias: “Relacionadas aos itens que você visualizou”, “Principais marcas para você” e “Ofertas 4+ estrelas para você”.

