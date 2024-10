Ozempic é um medicamento injetável utilizado principalmente para o tratamento do diabetes tipo 2 (Foto: Freepik)







Escrito por Maria Ramos • Publicada em 10/10/2024 - 18:32 • Rio de Janeiro

Para que serve o Ozempic? Apesar de seu uso ser indicado para o tratamento do diabetes tipo 2, o remédio ganhou fama recentemente e é um dos mais citados da internet por levar à rápida perda de peso.

Para te explicar o que é Ozempic e como ele atua no organismo, para quem este medicamento é indicado, seu preço, efeitos colaterais e mais, convidamos a médica cardiologista, Dra. Juliana Prezioso (@drajulianaprezioso), e o nutricionista, Ruan Peixoto (@ruanpeixotonutri), para tirar suas dúvidas de uma vez por todas.

O princípio ativo do Ozempic é “Semaglutida”, uma forma sintética do hormônio GLP-1, que promove a saciedade. Mas, afinal, para que serve o Ozempic?

Veja tudo abaixo!

O que é Ozempic?

O Ozempic é um medicamento injetável utilizado principalmente para o tratamento do diabetes tipo 2. O princípio ativo do Ozempic é “semaglutida”, uma forma sintética do hormônio GLP-1, que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue.

Para que serve o Ozempic?

De acordo com a médica cardiologista, Dra. Juliana Prezioso, a Semaglutina (Ozempic) serve basicamente para:

Estimulação da Insulina

Significa que o Ozempic ajuda o pâncreas a liberar mais insulina quando os níveis de açúcar no sangue estão altos.

A insulina é um hormônio que leva o açúcar do sangue para dentro das células, onde ele é usado como energia. Isso ajuda a controlar melhor o nível de glicose no sangue.

Inibição do Glucagon

O Ozempic também diminui a quantidade de glucagon que o corpo libera. O glucagon é um hormônio que faz o fígado produzir mais glicose (açúcar) e liberá-la no sangue.

Reduzindo o glucagon, o Ozempic ajuda a diminuir a produção de glicose pelo fígado, mantendo o açúcar no sangue em níveis mais equilibrados.

Retardo no Esvaziamento Gástrico

O Ozempic torna o processo de esvaziamento do estômago mais lento. Isso significa que os alimentos ficam mais tempo no estômago, o que prolonga a sensação de saciedade (fome reduzida) e pode ajudar no controle do apetite e no emagrecimento.

Redução do Apetite

Age no cérebro para aumentar a saciedade e diminuir a fome.

Segundo o nutricionista, Ruan Peixoto: “O uso de medicamentos como o Ozempic ajuda na perda de peso, mas é fundamental lembrar que ele não substitui a reeducação alimentar e a prática regular de exercícios físicos”.

O nutricionista explica que muitas pessoas que fazem uso desse medicamento relatam uma redução significativa no apetite, o que pode levar a uma ingestão insuficiente de proteínas, nutriente essencial para a preservação da massa muscular.

“Sem um consumo adequado de proteínas, o paciente corre o risco de perder massa magra durante o processo de emagrecimento, comprometendo os resultados a longo prazo”, afirma Ruan Peixoto.

Nesse contexto, o uso de suplementos como whey protein e creatina pode ser uma estratégia importante para garantir a quantidade adequada de proteínas e prevenir a perda de massa muscular.

A falta de apetite gerada pelo medicamento pode levar a uma<strong> </strong>ingestão insuficiente de proteínas (Foto: Freepik)

Para quem é indicado o uso do Ozempic?

De acordo com a Dra. Juliana Prezioso, o medicamento vai além do controle glicêmico. Veja suas principais indicações:

Controle do diabetes tipo 2: Regula os níveis de glicose no sangue e auxilia na produção de insulina.

Auxílio na perda de peso: É indicado para adultos com sobrepeso (IMC ≥ 27 kg/m²) ou obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²) que tenham pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso, como hipertensão ou dislipidemia. Sobre isso, o nutricionista Ruan Peixoto reforça:

“O uso isolado do Ozempic, sem mudanças estruturais na alimentação e no estilo de vida, pode aumentar o risco de reganho de peso após a interrupção do medicamento. A adoção de hábitos saudáveis, com foco em uma alimentação balanceada e exercícios regulares, é o que realmente promove resultados sustentáveis”.

Possíveis efeitos colaterais do Ozempic

O uso da Semaglutida para fins estéticos sem orientação e acompanhamento médico pode trazer riscos à saúde.

Entre os efeitos colaterais mais comuns estão náuseas e vômito. Muitas pessoas acreditam, inclusive, que a perda de peso esteja relacionada a esses eventos. Outros efeitos colaterais presentes na bula, são:

Inflamação do estômago (gastrite);

Refluxo ou azia;

Dor abdominal;

Dor de cabeça.

“É essencial que o uso da Semaglutida seja supervisionado por um profissional de saúde qualificado, que possa avaliar a situação clínica do paciente e determinar a adequação do tratamento, monitorando possíveis efeitos colaterais e ajustes necessários”, reforça a Dra. Juliana Prezioso.

Porque o termo “Cabeça de Ozempic” ficou famoso?

O termo “Cabeça de Ozempic”, que viralizou recentemente nas redes sociais, faz referência a um suposto efeito colateral do uso do medicamento: a desproporcionalidade da cabeça em relação ao resto do corpo.

Essa percepção se dá pela flacidez, consequência da rápida perda de peso e massa muscular.

É importante reforçar que esse não é um efeito colateral do medicamento e não está presente na bula. No entanto, para evitar esse tipo de consequência, o nutricionista Ruan Peixoto reforça a importância da adequação da dieta e do exercício físico ao uso do Ozempic.

Qual é o preço de uma injeção de Ozempic?

O preço do Ozempic pode variar conforme a região e a dosagem. Em média, o valor de uma injeção está na faixa de R$ 800 a R$ 1.200, sendo necessário o acompanhamento médico para determinar a frequência ideal.

Sobre a Dra. Juliana Prezioso

Médica cardiologista, com Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dra. Juliana Prezioso se tornou Ecocardiografista pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) e completou sua formação em Clínica Médica no Hospital Federal de Lagoa (HFL).

A Dra. Juliana atende em sua clínica localizada em Ipanema, no endereço Rua Visconde de Pirajá, 351, sala 313.

Para consultas e mais informações, os pacientes podem entrar em contato pelo telefone (21) 97081-2006.

Sobre o Nutricionista Ruan Peixoto

Ruan Peixoto é nutricionista esportivo, personal trainer e triatleta. Especialista em emagrecimento, ele atua no ramo do fitness há mais de 10 anos, ajudando clientes a melhorar sua performance física e saúde de forma sustentável.

Ruan Peixoto atende tanto online quanto presencialmente em Copacabana.

Sua paixão por esportes de resistência o inspira a aplicar suas próprias estratégias nutricionais e de treinamento, com foco em otimizar resultados no triatlo e em outras modalidades.