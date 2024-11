Entre os benefícios da creatina estão o aumento da disposição e rendimento nos treinos. Foto: divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro

A creatina, que é um dos melhores suplementos para ganhar massa muscular, é um composto de aminoácidos que já é produzido pelo organismo.

Quem inclui carnes, peixes, ovos e lácteos na dieta obtém creatina de forma natural. Porém, quando suplementada em forma de cápsulas ou pó, fornece disposição extra para fazer exercícios mais vigorosos.

O resultado? Ganho de massa muscular, diminuição de gordura e auxílio no controle do peso. Tudo isso contribui para o equilíbrio do metabolismo, que, vale ressaltar, tem necessidades diferentes em cada fase da vida.

E não para por aí. Os benefícios da creatina se estendem para a saúde cardiovascular, visto que, à medida que o suplemento fornece energia para as células durante as atividades físicas de força, o coração, por sua vez, tem que trabalhar mais intensamente para abastecer o corpo inteiro.

Continue acompanhando para saber mais sobre os benefícios da creatina e tudo que este suplemento pode oferecer ao organismo.

Idoso pode tomar creatina?

Sim, porque o suplemento fortalece os ossos e combate a sarcopenia, que é a perda de massa muscular que aumenta com o avanço da idade.

Dessa forma, os ossos ficam fortalecidos e doenças como osteoporose, osteopenia e outras, que podem provocar quedas e acidentes como quebra de fêmur, ficam menos suscetíveis.

Como você viu anteriormente, a creatina é produzida pelo próprio corpo e com o avanço da idade, o organismo tende a produzir a substância em quantidades cada vez menores. Daí a necessidade de suplementação.

Além disso, os outros benefícios da creatina por si só já são um importante auxílio para melhorar a saúde na terceira idade de uma forma geral.

Uma coisa puxa a outra: músculos mais fortes protegem os ossos e o coração. Assim, o idoso ganha um sistema imunológico mais fortalecido e uma melhor qualidade de vida como consequência.

Embora ainda não haja comprovações científicas, há pesquisadores que acreditam que os benefícios da creatina podem atuar no combate à progressão de doenças neurológicas como o AVC e na prevenção da doença de Parkinson.

Existem efeitos colaterais da creatina?

A creatina tem poucos e raros efeitos colaterais. A maioria das pessoas não apresenta nenhum desconforto. Veja as dúvidas mais comuns.

A creatina pode ser consumida ininterruptamente ou é preciso fazer pausas?

Se você tem uma rotina de exercícios frequentes, a creatina pode ser utilizada sem interrupções.

A creatina causa inchaço abdominal?

Isso pode acontecer com algumas pessoas porque a creatina retém água nas células musculares, dando a impressão de que a barriga está maior. Contudo, essa sensação some após algum tempo.

Posso tomar creatina mesmo se eu não for à academia?

Sim, se você fizer parte de uma rotina frequente de exercícios e faltar poucas vezes. Portanto, pode tomar a sua creatina tranquilamente naquele dia que bater uma preguicinha de ir à academia!

A substância causa algum incômodo gastrointestinal?

Segundo estudo publicado no Brazilian Journal of Health Review, um renomado periódico de artigos científicos, a creatina atua na melhora de doenças inflamatórias intestinais, ou seja, trata-se de um suplemento seguro e eficiente para a saúde gastrointestinal.

Contudo, dosagens exageradas podem levar à indigestão. Por isso é tão importante saber como tomar creatina da maneira correta.

Crianças e adolescentes podem fazer uso do suplemento?

O artigo científico Creatine Supplementation in Children and Adolescents, publicado em 2021 e assinado pelos cientistas Andrew R. Jagim e Chad M. Kerksick, afirma que o suplemento oferece benefícios terapêuticos a crianças com distúrbios neuromusculares.

Em relação aos adolescentes, foram realizados diversos estudos que apontaram melhorias no desempenho de jovens atletas. Contudo, ainda faltam comprovações científicas mais complexas, capazes de atestar os benefícios da creatina nos jovens.

Em quanto tempo a creatina faz efeito?

Quem tem o objetivo de hipertrofia tem que esperar entre seis e oito semanas. Quem busca condicionamento físico (melhor performance nos exercícios e resistência), aguarda menos tempo: em três semanas, os resultados já começam a se revelar.

É importante relembrar que os organismos não são iguais. Cada pessoa tem um tipo de metabolismo, que pode ser mais rápido ou mais lento. Portanto, o tempo para começar a ver os resultados varia conforme as condições do corpo, idade e objetivos.

Alguns cuidados básicos

Quem estiver fazendo uso de anti-inflamatórios deve ter cuidado ao ingerir creatina. Isso porque o medicamento por si só já é uma sobrecarga para os rins e, aliado ao suplemento, que também passa pelo órgão, pode causar prejuízos à saúde renal.

Quem tem pressão alta também deve manter-se atento. Como a creatina fornece energia e disposição, pode haver um leve aumento da pressão arterial. Se você é hipertenso, converse com seu médico antes de fazer uso do suplemento.