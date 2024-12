Creatina creapure: o que é quais são seus benefícios

A creatina Creapure é diferente da creatina comum? Se você já se perguntou isso, estamos aqui para te ajudar a entender as diferenças!

Ela é um dos suplementos mais populares no mundo fitness e o selo Creapure adiciona uma camada a mais de pureza às melhores creatinas do mercado.

O nutricionista, personal e triatleta, Ruan Peixoto (@ruanpeixotonutri), nos explica mais abaixo as diferenças entre as creatinas. Descubra tudo com o Lance! Indica e veja também as marcas de creatina com selo creapure.

Creatina creapure: O que é?

A creatina é um suplemento que ajuda a aumentar a força e o desempenho em exercícios de alta intensidade, como levantamento de peso ou sprints.

O nutricionista Ruan Peixoto explica que existem dois tipos principais de creatina no mercado: A creatina comum e a Creapure®.

"A principal diferença está na pureza. A Creapure passa por um processo de controle rigoroso, garantindo quase zero impurezas, sendo mais segura para quem busca um suplemento de alta qualidade. Já a creatina monohidratada comum pode variar em pureza, então é importante estar atento à procedência para garantir os melhores resultados.", afirma Ruan.

Creatina com selo Creapure da DUX (Foto: Divulgação/DUX)

A empresa alemã Alzchem Trostberg GmbH criou uma tecnologia exclusiva que garante um grau de altíssimo nível de pureza à creatina monohidratada.

O processo alemão gerou o selo Creapure®, que certifica um padrão de qualidade confiável e comprovadamente eficaz às marcas de creatina que adotam essa tecnologia na elaboração das suas fórmulas.

Essas são as marcas que apresentam o selo creatina creapure

A creatina DUX é feita exclusivamente com creapure, creatina monoidratada alemã com certificação internacional, reconhecida por sua eficiência.

Ela não contém adição de qualquer outro ingrediente. A unidade com 300g conta com 3g de creatina por porção.

Creatina Dux Nutrition 100% Creapure 300g Creatina Dux Nutrition 100% Creapure 300g 100% Creatina importada alemã, monoidratada, sem a adição de qualquer outro ingrediente. Comprar no Mercado Livre por R$ 139 Comprar na Amazon por R$ 174

A Growth é campeã de vendas e uma das melhores marcas de creatina do mercado.

A unidade com 250g conta com 3g de creatina por porção.

Além da alta pureza, a creatina creapure da Max Titanium também possui ótima solubilidade.

Ou seja, se mistura muito bem na água ou em qualquer preparo líquido.

A linha Dino, feita em parceria com Ramon Dino, um dos principais fisiculturistas brasileiros, traz a creatina na concentração e pureza da exclusiva tecnologia alemã Creapure®.

Creatina Creapure Max Titanium - Linha Ramon Dino Edição Limitada Creatina Creapure Max Titanium - Linha Ramon Dino Edição Limitada Edição limitada, pote de 250g, sem sabor. Comprar no Mercado Livre por R$ 78 Comprar na Amazon por R$ 91

* Os preços sugeridos nas compras dos produtos indicados estão de acordo com a data de publicação da matéria. Por isso, estão sujeitos a alteração.

E a creatina monohidratada comum?

As creatinas que não contêm o selo creapure variam no grau de pureza, mas as marcas que oferecem a linha Creapure também contam com creatinas de qualidade.

É importante ficar de olho na escolha das melhores marcas de creatina para não correr o risco de comprar algum produto falsificado.

Segundo o nutricionista Ruan Peixoto, a creatina é o suplemento mais falsificado do mercado. Portanto, fiquei atento às marcas e busque guias de confiança, como esse, para indicação de creatina.

Como avaliar as melhores creatinas