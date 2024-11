Saiba como tomar creatina da forma correta. Foto: divulgação







Publicada em 08/11/2024 - 14:32

Como tomar creatina é uma dúvida comum entre os praticantes de atividades físicas intensas. Existem muitos questionamentos em relação a esse assunto. Por exemplo: tomar creatina antes ou depois do treino? Qual é a dose ideal? Entre outras incertezas.

Essas e outras perguntas fazem parte dessa matéria, criada especificamente para esclarecer dúvidas sobre como tomar creatina da forma correta.

Acompanhe as informações a seguir e melhore ainda mais seu condicionamento físico!

Tomar creatina antes ou depois do treino?

De maneira geral, tomar creatina antes ou depois do treino não afeta a atuação do suplemento dentro do organismo.

Há quem pense que a ingestão antes do treino fornece mais disposição e por isso, o rendimento fica melhor durante os exercícios.

E há quem pense que a ingestão após o treino favorece a recuperação dos músculos, que precisam repor as fibras lesionadas após o esforço de exercícios vigorosos.

Na verdade, os efeitos citados acima vão ocorrer independentemente da creatina ser consumida antes ou depois do treino.

O segredo é a frequência. É preciso tomar diariamente, em um horário que se encaixe na sua rotina e ir acompanhando o resultado que ocorre gradualmente no corpo.

Veja as marcas mais conhecidas e escolha a sua

Creatina antes de dormir não faz mal

Se o suplemento fornece energia para as células, resultando em mais disposição física, faz sentido tomar creatina antes de dormir?

A suplementação de creatina não afeta o sono porque a ativação de energia está ligada aos músculos, e não ao sistema nervoso. Por isso, é seguro tomar creatina antes de dormir.

O máximo que pode acontecer, em alguns casos raros, é uma pequena sensação de peso no estômago que tende a sumir com a frequência do uso.

Pode tomar creatina em jejum?

Tomar creatina com o estômago vazio não causa problemas; pelo contrário. O jejum pode auxiliar na absorção do suplemento, levando a resultados mais rápidos.

Mas isso não significa que tomar creatina em jejum seja melhor. O fato de uma absorção mais rápida é apenas um diferencial.

Porém, é importante destacar que a creatina tomada com o estômago vazio pode causar pequenos incômodos em algumas pessoas. Nesse caso, é aconselhável comer alguma coisa junto com o suplemento.

Cada organismo tem suas particularidades. Observe o seu e crie a melhor rotina de horário para a sua suplementação.

Dosagem ideal

A dosagem diária varia segundo as necessidades de cada organismo, mas geralmente, a média é de 3 a 5 gramas por dia durante 4 semanas. Após este período, já podem ser observados os primeiros resultados de aumento de desempenho nos treinos.

Quem pode tomar creatina?

A creatina é indicada para vários tipos de pessoas e necessidades:

Praticantes de esportes de alto desempenho que exijam esforço muscular, como ginástica rítmica e artística, levantamento de peso, entre outros.

Quem frequenta academias de musculação também pode fazer uso do suplemento, que auxilia no rendimento dos treinos, entre outros benefícios.

A creatina também é ótima para pessoas da terceira idade, visto que a substância atua contra a sarcopenia (perda de massa muscular natural que ocorre com o avanço da idade).

Veganos e/ou vegetarianos podem necessitar de suplementação de creatina. Como o composto de aminoácidos é produzido pelo próprio corpo, é possível que essas dietas não forneçam a quantidade diária necessária para o organismo.

Qual é a melhor creatina: em pó ou em cápsulas?

Depende do que você considera mais prático. A opção em pó é rapidamente absorvida pelo corpo, justamente por ser associada a um líquido. É recomendado a utilização de um liquidificador ou mixer, para que a diluição no líquido ocorra mais rápido.

Já as cápsulas são menores e mais fáceis de transportar, porém, a quantidade mínima varia entre 3 e 4 delas diariamente.

A creatina pode ser combinada ao whey protein?

Sim, os dois suplementos podem ser combinados, resultando na potencialização dos resultados. Enquanto o whey fornece o composto proteico necessário para o ganho de massa magra e regeneração das fibras musculares, a creatina proporciona mais energia às células, resultando em treinos de alto desempenho.

Quais tipos de creatina existem?

A creatina monohidratada é a mais popular e de melhor custo-benefício, porém, tem absorção um pouco mais lenta.

A creatina micronizada passa por um processo de quebra em grãos bem menores, promovendo uma absorção mais rápida.

E a creatina alcalina proporciona uma rápida absorção justamente por ter um pH (grau de alcalinidade) mais alto. Contudo, existem poucos estudos e comprovações científicas que justifiquem a eficácia dessa opção de creatina.

🙌Vale lembrar que o acompanhamento de um médico ou de um nutricionista é fundamental para que você alcance os resultados desejados!