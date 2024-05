Fila, ASICS e adidas: Lista de tênis para correr 21km em 2024

Descubra os melhores modelos de tênis para correr a sua meia maratona (Foto: Divulgação)







Escrito por Maria Ramos • Publicada em 28/05/2024 - 18:58 • Rio de Janeiro

Uma das atividades mais democráticas do mundo é hoje uma febre no Brasil: a corrida de rua. Para uma performance cada vez melhor, no entanto, é preciso investimento. Aos corredores que planejam correr uma meia maratona, separamos modelos de tênis para correr 21km em 2024 com uma lista especial das melhores marcas e melhores preços!

Os melhores tênis para correr 21km em 2024

Apesar de ser um esporte democrático, muitos itens fundamentais para uma boa performance não acompanham preços tão democráticos assim. Afinal, nem todos estamos interessados em pagar R$1.000 ou R$2.000 em um par de tênis.

Mas nem por isso as melhores marcas não possuem modelos de ótima qualidade com preços mais acessíveis. Por isso, a nossa lista inclui tênis da Fila, Olympikus, adidas, ASICS e mais. Confira!

A Fila vem surpreendendo com modelos de alta qualidade e preços democráticos (Foto: Divulgação)

Tênis para correr uma meia maratona: características e onde comprar

Fila Racer T2

O tênis Fila Racer T2 traz atributos que facilitam a transição do ciclismo para corrida. O calçado conta com a tecnologia SPEED TECH uma nova placa especialmente desenvolvida para máxima propulsão e EVER-GRIP no solado para maior tração. O modelo possui cabedal em Mesh para respirabilidade, dois tipos de amarração (uma com sistema locker e outra convencional) e puxador traseiro para ajudar no calce. Perfeito para correr sua meia maratona!

Tênis Fila Racer T2 Tênis Fila Racer T2 Disponível em 8 cores até o tamanho 45. A partir de R$450 no site oficial! Comprar na Fila - masculino

Comprar na Fila - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Categoria: Corrida

Tecnologia: SPEED TECH

Peso (tamanho 40): 245 g

Drop: 10 mm

Detalhes do produto: CABEDAL: 70% - TEXTIL 30% - TPU FORRO: 100% - TEXTIL PALMILHA: 90% - EVA 10% - TEXTIL SOLA: 65% - EVA 35% - BORRACHA

Olympikus Corre 3

Feito por corredores brasileiros, o Olympikus Corre 3 é um dos modelos mais famosos e queridinhos da corrida de rua. O tênis perfeito para correr 10km ou até mais, o modelo possui tecnologia de amortecimento ELEVA PRO que explora o limite de expansão do EVA, proporcionando máxima resposta, conforto, durabilidade e menor deformação. Além disso, possui borracha antiderrapante no solado, proporcionando maior aderência, segurança nas suas passadas e também maior resistência à abrasão.

Tênis Olympikus Corre 3 Tênis Olympikus Corre 3 O modelo é unissex e está disponível até o tamanho 46. A partir de R$499 no site oficial. Comprar na Olympikus

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Tecnologias: ELEVA PRO, OXITEC, GRIPPER E GRIPPER PLUS

Distância: Curta, média e longa distância

Amortecimento: Alto

Peso do Produto: 210g

ASICS Dynablast 3

O DYNABLAST™ 3 foi criado para quem ama atividades físicas e busca conforto para suas corridas ou treinos. Com uma malha macia para melhor ajuste, conforto e respirabilidade, o modelo também é reforçado com uma construção de língua que ajuda a reduzir os pontos de pressão no peito do pé. A maciez energizada do amortecimento FLYTEFOAM™ BLAST cria o efeito de um trampolim na sua corrida, que ajuda a criar uma sensação de responsividade na planta dos pés. O modelo também possui cabedal de engineered mesh para mais respirabilidade.

Tênis ASICS Dynablast 3 Tênis ASICS Dynablast 3 Disponível dos tamanhos 34 ao 43 no site oficial. Comprar na ASICS - masculino

Comprar na ASICS - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Categoria: Corrida

Tecnologia: FLYTEFOAM™ BLAST e AharPlus

Pisada: Neutra-Supinada

Amortecimento: Médio

Responsividade: Alto

Detalhes do produto: Palmilha OrthoLite™ X-30 para conforto instantâneo / Solado AHARPLUS™ para mais durabilidade

adidas Duramo Speed

Uma combinação de cabedal leve e respirável projetado em malha elástica com entressola LIGHTSTRIKE de ponta a ponta para movimentos mais rápidos e solado durável feito para corredores que buscam ir mais longe.

Tênis adidas Duramo Speed Tênis adidas Duramo Speed Disponível dos tamanhos 35 ao 43. Modelo a partir de R$420 na Netshoes. Comprar na Netshoes - masculino

Comprar na Netshoes - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Categoria: Corrida

Pisada: Neutra

Tecnologia: LIGHTSTRIKE

Peso: 242.4g

Drop de ponta a ponta: 32mm / 26mm

Fila Racer Curve

O Fila Racer Curve é ideal para corridas diárias, treinos de rodagem e competições de corredores iniciantes a intermediários. Com seu design versátil, o modelo incorpora cabedal super respirável construído em Mesh com peças fusionadas em PVC estrategicamente posicionadas nas áreas necessárias. Possui detalhes emborrachados para diminuir o peso, contraforte estruturado com acolchoado para maior conforto e suporte, palmilha macia em EVA e puxador traseiro que facilita o calce. O solado traz tecnologia ULTRAFOAM que combina maciez, amortecimento e alto retorno de energia, resultando em uma corrida confortável com aterrissagem mais suave.

Tênis Fila Racer Curve Tênis Fila Racer Curve Disponível nos modelos feminino e masculino, do tamanho 33 ao 44. Comprar na Fila - masculino

Comprar na Fila - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Categoria: Corrida

Tecnologia: ULTRAFOAM

Drop: 8 mm.

Detalhes do produto: CABEDAL: 85% | TEXTIL 15% | PVC PALMILHA: 90% | EVA 10% | TEXTIL FORRO: 100% | TEXTIL SOLA: 80% | EVA 20% | BORRACHA

Características a observar em um tênis de corrida

Amortecimento: Os sistemas de amortecimento dos tênis absorvem parte do choque gerado quando o pé toca o solo, distribuindo essa pressão de forma mais eficiente. Portanto, é fator essencial para diminuir o impacto repetitivo da corrida e reduzir os riscos de lesão.

Suporte: O tênis deve fornecer suporte adequado para os pés, especialmente para aqueles com arcos pronunciados ou planos.

Respirabilidade: A ventilação adequada ajuda a manter os pés frescos e secos durante a corrida, prevenindo bolhas e desconforto.

Peso: Tênis mais leves podem melhorar a velocidade e a agilidade, mas é importante encontrar um equilíbrio entre leveza e suporte.

Tipo de pisada: Identificar seu tipo de pisada (neutra, pronada ou supinada) é crucial para escolher um tênis que ofereça o suporte correto. Algumas lojas especializadas podem te ajudar a definir um diagnóstico para a compra do tênis ideal.

A forma como os pés tocam o chão tem influência direta em diversos fatores que interferem na corrida. (Foto: Divulgação)<br>

Benefícios de usar um tênis adequado

✅ Redução do risco de lesões, como fascite plantar, tendinite e estresse excessivo nos joelhos.

✅ Maior conforto e prazer durante a corrida.

✅ Melhor desempenho e recuperação mais rápida.