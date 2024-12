Descubra 5 produtos fitness que vão te ajudar a ficar no shape em 2025

Se você quer começar 2025 com os melhores produtos fitness na sua rotina, essa é a sua chance!

Conversamos com o Nutricionista, Personal Trainer e Triatleta, Ruan Peixoto (@ruanpeixotonutri), e separamos algumas dicas imperdíveis para quem quer investir em hábitos mais saudáveis para o ano que vem, começando agora!

Checklist: 5 produtos fitness para ficar no shape em 2025

É comum ouvir as famosas brincadeiras sobre o "Projeto Verão" quando chega essa época do ano, mas a verdade é que cuidar do corpo e da saúde é uma missão para o ano todo.

Selecionamos itens indispensáveis para ajudar você a conquistar seus objetivos fitness e aproveitar os benefícios por muito mais tempo.

1: Suplementos Para Maiores Resultados

Treino e dieta são como duas engrenagens que precisam trabalhar juntas para alcançar os melhores resultados. Por isso, o Nutricionista, Ruan Peixoto, indica ao menos que esses dois suplementos estejam na sua rotina: Creatina e Whey Protein.

Creatina

A creatina é um suplemento que ajuda a aumentar a força e o desempenho em exercícios de alta intensidade, como levantamento de peso ou sprints.

Creatina Growth Supplements - 250g R$ 129,99 (R$ 0,52 / Gramas) Creatina Growth Supplements - 250g A marca é campeã de vendas e uma das melhores creatinas do mercado. Unidades disponíveis: 100g e 250g. Compre agora

Whey Protein

O Whey protein é uma proteína derivada do soro do leite e está entre os melhores suplementos do mundo fitness, pois ajuda na recuperação pós-treino e no ganho de massa magra.

Whey Protein Concentrado DUX - 900g R$ 150,80 -9% R$ 136,99 Whey Protein Concentrado DUX - 900g Um dos melhores whey protein do mercado, principalmente pelo equilíbrio de carboidrato e gordura. Compre agora

Ruan também reforça a importância de buscar sempre acompanhamento profissional: "É fundamental que seu uso seja orientado por um nutricionista para que o suplemento atenda às necessidades individuais de cada pessoa", garantindo que esteja alinhado com seus objetivos e estilo de vida.

2: Lanches Práticos Para Levar no Dia a Dia

Ter opções rápidas e saudáveis é essencial para manter a alimentação equilibrada. Essas duas são dicas de OURO!

Barra de Proteína

Ótimas para bater a meta de proteína diária e dar saciedade, elas oferecem praticidade e são ideais para levar na bolsa.

Max Titanium Top Whey Bar - 12 Unidades R$ 65,90 -22% R$ 51,53 Max Titanium Top Whey Bar - 12 Unidades Top Whey Bar apresenta um blend de proteínas com Whey Protein Concentrado. 11g de proteína por barrinha. Compre agora

Shakes

Uma solução deliciosa e proteica para complementar sua dieta com praticidade.

YoPRO Bebida Láctea UHT - 12 unidades R$ 98,99 (R$ 8,25 / Unidade) YoPRO Bebida Láctea UHT - 12 unidades Líder de mercado, o YoPRO Shake contém 15g de proteínas por porção de 250ml. Compre agora

3: Isotônicos Após Treinos Intensos

Essenciais para a reposição de sais minerais e hidratação, os isotônicos ajudam a recuperar a energia e evitam cãibras.

Jungle Bebida Isotônica Low Carb - 500ml R$ 69,88 (R$ 11,65 / Itens) Jungle Bebida Isotônica Low Carb - 500ml Kit com 6 unidades de 500 ml, sabor Morango e Limão. Enriquecido com Vitamina C e Magnésio e não contém conservantes, corantes ou adoçantes artificiais. Apenas 27 calorias por unidade. Compre agora

Segundo o nutricionista Ruan Peixoto, os isotônicos são uma solução prática e eficaz para treinar com segurança e eficiência nos dias mais quentes, e podem ser grandes aliados:

"No verão, a hidratação adequada durante a prática de atividades físicas é ainda mais crucial. Os isotônicos ajudam a repor não apenas a água perdida pelo suor, mas também os eletrólitos, como sódio e potássio, que são essenciais para evitar câimbras, fadiga e desidratação. Para quem deseja controlar a ingestão calórica, existem também opções sem açúcar, que oferecem os mesmos benefícios de reposição eletrolítica sem adicionar calorias extras."

4: Mini Band e Super Band para Exercícios em Casa

Esses elásticos são extremamente versáteis e permitem a realização de vários tipos de exercícios de força e alongamento. São ideais para quem quer manter os treinos em dia mesmo sem ir à academia.

KiMini Band Muvin – Faixas Elásticas 5 Tensões R$ 60,84 KiMini Band Muvin – Faixas Elásticas 5 Tensões O kit é composto por 5 bands de tensões diferentes, perfeito para atividades variadas. Compre agora

5: Balança de Cozinha para Resultados Mais Precisos

Sem uma dieta equilibrada, o seu treino pode não render o esperado, por isso o equilíbrio entre esses dois pilares que garante saúde, performance e resultados consistentes. A balança de cozinha é uma excelente aliada nesse processo, já que ajuda a ter resultados mais precisos.

Balança de Cozinha Digital para Alimentos em Inox R$ 59,90 -5% R$ 56,99 Balança de Cozinha Digital para Alimentos em Inox Resistente a água com base antiderrapante e visor de alta definição. Pesagem de 1g até 10kg. Compre agora

"Pesar os alimentos permite controlar as porções de maneira exata, evitando tanto o consumo excessivo quanto a ingestão insuficiente de nutrientes. Isso é especialmente importante em dietas para emagrecimento, ganho de massa muscular ou controle de condições de saúde, como diabetes." – Ruan Peixoto, nutricionista esportivo.

Sobre Ruan Peixoto

Ruan Peixoto (@ruanpeixotonutri) é nutricionista esportivo, personal trainer e triatleta. Especialista em emagrecimento, ele atua no ramo do fitness há mais de 10 anos, ajudando clientes a melhorar sua performance física e saúde de forma sustentável.

Ruan atende tanto online quanto presencialmente em Copacabana.

Sua paixão por esportes de resistência o inspira a aplicar suas próprias estratégias nutricionais e de treinamento, com foco em otimizar resultados no triatlo e em outras modalidades.