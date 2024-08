Dá Pra Emagrecer Treinando Em Casa? É Mito Ou Verdade? 

Os resultados são potencializados quando os treinos levam a frequência cardíaca provocando um alto gasto calórico.







Escrito por Academia Foguete • Publicada em 20/08/2024 - 18:03 • Rio de Janeiro

Quantas vezes você já se matriculou na academia e desistiu? Não conseguir manter uma rotina fitness é muito comum, e para conseguir se engajar, muitas pessoas buscam o treino em casa. A praticidade de se exercitar sem precisar se deslocar conquistou muitos adeptos, mas a dúvida é: Dá pra emagrecer mesmo? Treino em casa dá resultado? O personal Ricardo Lapa garante que sim e os resultados não mentem.

Fundador da maior academia online do mundo, a Academia Foguete, Lapa, afirma que é possível conquistar o corpo dos sonhos treinando em casa ou de onde estiver, contanto que seja um treino intenso e prazeroso. “Os treinos on-line funcionam e dão resultados incríveis por serem dinâmicos, exigirem coordenação motora e terem alto gasto calórico”. Veja ao final da matéria o antes e depois de algumas alunas.

Aluna da Academia Foguete treinando em casa (Foto: Academia Foguete)

O personal ainda destaca que a praticidade dessa modalidade é a chave para que o aluno tenha constância. No entanto, para perder gordura, além do exercício físico é preciso estar de olho na alimentação.

Benefícios Do Treino Em Casa

Resultados rápidos: Aulas que intercalam exercícios de força e cardio aceleram o metabolismo e aumentam o gasto calórico intra e pós-treino.

Otimização de tempo: Treinos rápidos são mais fáceis de encaixar em rotinas corridas. A Academia Foguete tem uma variedade de mais de 400 treinos ao vivo por mês com opções de aulas de 20 e de 40 minutos.

Constância: A facilidade do treino em casa promove uma aderência muito maior, fazendo com que o aluno volte no dia seguinte e torne a atividade física um hábito.

Quanto Tempo Leva Para Emagrecer Treinando Em Casa?

O personal Ricardo Lapa aponta que em alguns dias é possível ter pequenos resultados e em meses é possível ver grandes mudanças. Na Academia Foguete, esse tempo pode ser a partir de 21 dias, com uma transformação do corpo em apenas 6 meses. Tudo isso com treinos rápidos, práticos e com o peso do corpo. Veja alguns antes e depois das alunas:

Dica Extra Sobre Dieta Para Emagrecer

“A dieta perfeita para emagrecer e perder gordura não existe, o que existe é um planejamento alimentar que se encaixe na sua rotina” afirma a nutricionista Beatriz Finizola. Bia, uma das profissionais responsáveis pelo planejamento alimentar da Academia Foguete, pontua que para perder gordura é primordial que o paciente esteja em déficit calórico. Ou seja, que consuma menos calorias do que gasta ao longo do dia. Os resultados são potencializados quando o treino, seja ele feito em casa ou na academia, elevam a frequência cardíaca provocando um alto gasto calórico.

O emagrecimento, no entanto, só é de fato eficiente quando há constância. Quando o paciente não consegue seguir a dieta e a rotina de treinos, é comum que aconteça o “efeito sanfona” - uma variação muito grande na balança, em que se elimina peso, mas rapidamente se recupera o que foi perdido. Por isso, Bia e Lapa destacam a importância da mudança de hábitos e de sentir prazer na mudança de vida. A nutricionista acredita que alimentos que o paciente goste podem e devem ser encaixados no planejamento e que apenas o equilíbrio é capaz de construir a constância necessária para alcançar o resultado desejado.

Já Lapa diz que o treino precisa ser divertido. Seja com música, professores que ganham a simpatia, blocos de exercícios dinâmicos ou o melhor: com o conjunto de todos esses elementos. Portanto, sim, treinar em casa emagrece. Verdade! ✅