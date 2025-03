Juventude recusa proposta do Grêmio por atacante destaque no Campeonato Gaúcho

Nos últimos dias, o Juventude recusou proposta oficial do Grêmio por Ênio. Um dos destaques do Campeonato Gaúcho, o atacante de lado de 24 anos foi contratado em definitivo pelo Alviverde de Caxias do Sul junto ao Amazonas, com vínculo até o final da temporada 2028 — o anúncio ocorreu na tarde desta quinta-feira (27).

De acordo com Júlio Rondinelli, executivo de futebol do Juventude, em conversa com o GE, o valor da oferta gremista era superior à que o Papo pagou para o Amazonas. Entretanto, o Alviverde conta muito com Ênio para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

Ênio foi destaque do Juventude no Campeonato Gaúcho

Contratado inicialmente por empréstimo do Amazonas, Ênio já disputou dez partidas pelo Juventude nesta temporada. Além de marcar um gol e dar uma assistência, o atacante se destacou principalmente pelas jogadas de drible e velocidade pelos lados do campo.

Curiosamente, no jogo de volta contra o Grêmio, pela semifinal do Gauchão, Ênio sofreu uma agressão do técnico Gustavo Quinteros, que invadiu o gramado depois do gol de Gustavo Martins, que levou a decisão para os pênaltis. Pela atitude, o treinador gremista recebeu quatro jogos de suspensão.

Quinteros desferiu soco em Ênio, atacante do Juventude. (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Recentemente, Juventude e Grêmio, que possuem boa relação fora das quatro linhas, acertaram outro negócio. Sem espaço no Tricolor Gaúcho, o zagueiro Natã Felipe foi vendido para o Papo, que adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos.