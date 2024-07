Oscar Schmidt é o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos (Foto: Cléber Mendes/L!sportpress)







Escrito por Caio Gonçalves Ribeiro , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 17/07/2024 - 15:30 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 17/07/2024 - 17:21

Os Estados Unidos já formaram uma série de equipes muito fortes ao longo das edições de Olimpíadas. No entanto, sempre volta à tona o debate sobre qual delas é a melhor. Oscar Schmidt, um dos maiores da história do basquete mundial, enfrentou o time de 1992 com Michael Jordan e companhia. Por isso, é a pessoa mais capacitada para dizer se o elenco de 2024 supera o de Barcelona, em 92.

- Pelo amor de Deus, o de 1992 tinha todos os ídolos lá. Era muito mais forte do que esse time de agora. O de 2024 é forte e pode até ganhar as Olimpíadas, porque acho que eles vão ganhar. Mas o de 1992 é melhor - cravou Oscar.

Nos últimos anos, a ascensão de estrangeiros na NBA é evidente. Nomes como Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander são expoentes da liga norte-americana considerados protagonistas de suas franquias. Todos os nomes estarão nas Olimpíadas de Paris, neste ano. Com isso, Oscar comentou se a equipe norte-americana terá algum adversário à altura.

- Vai ter mais dificuldade sim. Mas eu não quero ficar falando só desse time aqui, pois o de 92 foi outra coisa, estavam todos os ídolos lá, então eu prefiro aquele. É difícil alguém incomodar os Estados Unidos, uma vez que eles vieram com o Dream Team. Mas pode acontecer, não existe o impossível - afirmou o ex-jogador.

Oscar Schmidt definiu qual Dream Team é melhor, o de 1992 (foto) ou 2024 (Foto: Divulgação / USA Basketball)

Em relação à Seleção Brasileira de Basquete, Oscar relembrou o episódio em que se mostrou desanimado com a classificação do time. Sob o comando de Aleksandar Petrovic, o Brasil teve uma boa campanha no Pré-Olímpico e conquistou a vaga após vencer a Letônia na final.

- Eu acho que dei uma força danada a eles (Seleção Brasileira de basquete). Eu queria ver se alguém falasse alguma coisa do meu time, o que iria acontecer. Agora eu espero a medalha. Eles conseguiram a classificação jogando contra vários 'timaços'. Mas também perdeu para Camarões, que não existe no basquete. Ainda assim eu espero muito que o Brasil dispute a medalha - completou.

O Brasil não terá vida fácil nos Jogos Olímpicos. A equipe caiu em um grupo complicado com a França, anfitriã e reforçada pelo astro em ascensão Victor Wembanyama, a atual campeã mundial Alemanha e o Japão.