Zagueiro Clayton Sampaio é o novo reforço do Internacional

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 15:30 • Porto Alegre, Rio Grande do Sul

O Internacional tem mais um reforço para a equipe. Trata-se do zagueiro Clayton Sampaio. O anúncio foi feito pelo clube na tarde desta sexta-feira (30). O vínculo entre as partes vai até dezembro de 2028.

Clayton chega ao Internacional para ser mais uma opção defensiva para Roger Machado. Aos 24 anos, o zagueiro é formado na base do Santos e estava no AVS SAD, de Portugal.

Desde 2020, o jogador vinha atuando no futebol português, onde passou por Famalicão, FC Felgueiras 1932, Real SC e Nacional, até chegar ao AVS SAD. Por lá, foi titular em 41 jogos e conquistou o acesso do time à primeira divisão de Portugal.



Clayton Sampaio é mais um reforço do Internacional da janela de meio de ano. Além do zagueiro, o Colorado anunciou a contratação do lateral-direito Nathan, do zagueiro Agustín Rogel e do volante Bruno Tabata. O Inter ainda deve trazer mais reforços para a temporada.

O Internacional viaja até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude neste domingo (1), no Alfredo Jaconi, às 18h30 (horário de Brasília), pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro.