O Conselho Deliberativo do Internacional recusou a proposta das debêntures, apresentada pela atual gestão, na noite de segunda-feira (16). A assembleia, que definiria os votos, ficou marcada, também, por outro fato: uma discussão entre dirigentes.

No momento em que Roberto Melo, ex-vice de futebol, iria realizar as suas considerações, o microfone falhou. Após a troca, ao retornar ao seu lugar, passou pela bancada onde estava o atual presidente Alessandro Barcellos e o provocou.

– Não pagou o técnico (de som) também?. - disse Melo.

Barcellos, que não gostou do que ouviu, retrucou.

– Estou pagando o Nico López e o Edenilson, que você não pagou. - respondeu o presidente.

Roberto Melo, mais uma vez, alfinetou o mandatário.

– Você não chegou nem à final do Gauchão. - falou.

Projeto das debêntures foi recusado pelos dirigentes do Inter

Alessandro Barcellos e Roberto Melo trabalharam juntos durante a gestão Marcelo Medeiros entre 2017 e 2019. Enquanto o atual mandatário atuava nas pastas de vice de Finanças e Administração, o conselheiro era o vice-presidente de futebol. Em 2023, todavia, Barcellos e Melo se enfrentaram na votação para presidente do Clube.

Dirigentes recusam projeto das debêntures

A proposta da atual gestão foi recusada por dois votos de diferença. Dos 320 votos, 161 foram contra e 159 a favor. A ideia de Alessandro Barcellos, presidente do clube, era de captar R$ 200 milhões junto a investidores que seriam utilizados para pagar outras dívidas. Os juros, diferente do empréstimo bancário, seriam consideravelmente menores. Segundo o mandatário, o Colorado já tinha metade do valor assegurado.

A grande polêmica acerca do projeto foi em relação as garantias da operação, visto que, o Beira-Rio era uma delas. Entretanto, era a quarta e última. Antes dela, havia o quadro social, bilheteria e um fundo reserva. Com a recusa do projeto, a gestão terá que encontrar alternativas para sanar as dívidas do clube.