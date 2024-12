O Conselho Deliberativo do Internacional se reuniu, na noite de segunda-feira (16), a fim de debater o projeto das debêntures. A proposta da atual gestão foi recusada por dois votos de diferença. Dos 320 votos, 161 foram contra e 159 a favor.

Beira-Rio era uma das garantias do projeto das debêntures (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Em uma reunião acalorada, com direito a troca de insultos entre dirigentes, a proposta da atual gestão não foi aprovada. A diferença na votação foi pequena e dois votos definiram a recusa: 161 foram contra e 159 a favor.

A ideia de Alessandro Barcellos, presidente do clube, era de captar R$ 200 milhões junto a investidores que seriam utilizados para pagar outras dívidas. Os juros, diferente do empréstimo bancário, seriam consideravelmente menores. Segundo o mandatário, o Colorado já tinha metade do valor assegurado.

A grande polêmica acerca do projeto foi em relação as garantias da operação, visto que, o Beira-Rio era uma delas. Entretanto, era a quarta e última. Antes dela, havia o quadro social, bilheteria e um fundo reserva.

Com a recusa do projeto, a gestão terá que encontrar alternativas para sanar as dívidas do clube. A estimativa é que, atualmente, o Colorado deve cerca de R$ 700 milhões, sendo cerca de R$ 80 milhões, apenas de juros.

O que são as debêntures?

Debêntures são títulos de crédito emitidos por empresas. São operações bancárias, assim como um empréstimo tradicional. Porém, em vez de buscar o dinheiro em bancos, o clube vai atrás de investidores. Eles colocam o dinheiro e são remunerados com juros no vencimento do título. Os juros, todavia, são menores.