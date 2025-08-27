menu hamburguer
Internacional

Conheça a data e hora das próximas partidas do Internacional

Gre-Nal será disputado no dia 21, um dia depois do feriado Farroupilha

Beira-Rio recebe Internacional x Fluminense (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
imagem cameraConfira o calendário das próximas rodadas (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 27/08/2025
09:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

A CBF divulgou na tarde de terça-feira (26) a tabela detalhada entre as rodadas 23 e 27 do Campeonato Brasileiro, que acontecem após a Data Fifa que vai de 1º a 9 de setembro. No documento divulgado pela entidade, é possível checar as datas, horários e locais dos confrontos pela competição. As informações já mostram um reflexo das mudanças anunciadas pela CBF no que diz respeito a antecipar o encerramento do Brasileirão. Conheça a data e a hora das próximas partidas do Internacional.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A medida visa evitar um possível conflito de datas que prejudique um eventual clube brasileiro que possa disputar a Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro. Sendo assim, ficou determinado que o término da competição será no dia 7 de dezembro.

Gre-Nal será no dia 21

O Alvirrubro joga neste domingo (31), contra o Fortaleza, às 21h30min (de Brasília), no Beira-Rio. O jogo é válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Depois, a competição para, de 1º a 9 de setembro, para a Data Fifa, quando a Seleção Brasileira fará as últimas partidas das Eliminatórias.

continua após a publicidade

Quando volta, o Inter vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras, pela 23ª rodada, no dia 13. O próximo duelo será o clássico Gre-Nal do segundo turno, que ficou para o dia 21 de setembro, um dia depois do feriado em lembrança à Revolução Farroupilha.

Neste período, o Colorado disputará outros dois jogos em casa, contra Corinthians, em 1º de outubro, e contra o Botafogo, três dias depois.

Confira os jogos entre as rodadas 23 e 27

RodadaDataDiaHorárioAdversárioLocal

23ª

13/9

Sábado

18h30min

Palmeiras

Allianz Parque

24ª

21/9

Domingo

17h30min

Grêmio

Beira-Rio

25ª

27/9

Sábado

18h30min

Juventude

Alfredo Jaconi

26ª

1º/10

Quarta-feria

19h30min

Corinthians

Beira-Rio

27ª

4/10

Sábado

18h30min

Botafogo

Beira-Rio

Inter e Grêmio decidem o Gaúcho 2025 no Beira-Rio
Quatro dos próximos cinco jogos serão no Beira-Rio (Foto: Roberto Jardim / Lance!)

Tudo sobre

  • Matéria
  • Mais Notícias