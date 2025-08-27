Conheça a data e hora das próximas partidas do Internacional

A CBF divulgou na tarde de terça-feira (26) a tabela detalhada entre as rodadas 23 e 27 do Campeonato Brasileiro, que acontecem após a Data Fifa que vai de 1º a 9 de setembro. No documento divulgado pela entidade, é possível checar as datas, horários e locais dos confrontos pela competição. As informações já mostram um reflexo das mudanças anunciadas pela CBF no que diz respeito a antecipar o encerramento do Brasileirão. Conheça a data e a hora das próximas partidas do Internacional.

A medida visa evitar um possível conflito de datas que prejudique um eventual clube brasileiro que possa disputar a Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro. Sendo assim, ficou determinado que o término da competição será no dia 7 de dezembro.

Gre-Nal será no dia 21

O Alvirrubro joga neste domingo (31), contra o Fortaleza, às 21h30min (de Brasília), no Beira-Rio. O jogo é válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Depois, a competição para, de 1º a 9 de setembro, para a Data Fifa, quando a Seleção Brasileira fará as últimas partidas das Eliminatórias.

Quando volta, o Inter vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras, pela 23ª rodada, no dia 13. O próximo duelo será o clássico Gre-Nal do segundo turno, que ficou para o dia 21 de setembro, um dia depois do feriado em lembrança à Revolução Farroupilha.

Neste período, o Colorado disputará outros dois jogos em casa, contra Corinthians, em 1º de outubro, e contra o Botafogo, três dias depois.

Confira os jogos entre as rodadas 23 e 27

Rodada Data Dia Horário Adversário Local 23ª 13/9 Sábado 18h30min Palmeiras Allianz Parque 24ª 21/9 Domingo 17h30min Grêmio Beira-Rio 25ª 27/9 Sábado 18h30min Juventude Alfredo Jaconi 26ª 1º/10 Quarta-feria 19h30min Corinthians Beira-Rio 27ª 4/10 Sábado 18h30min Botafogo Beira-Rio