Conheça a data e hora das próximas partidas do Internacional
Gre-Nal será disputado no dia 21, um dia depois do feriado Farroupilha
- Matéria
- Mais Notícias
A CBF divulgou na tarde de terça-feira (26) a tabela detalhada entre as rodadas 23 e 27 do Campeonato Brasileiro, que acontecem após a Data Fifa que vai de 1º a 9 de setembro. No documento divulgado pela entidade, é possível checar as datas, horários e locais dos confrontos pela competição. As informações já mostram um reflexo das mudanças anunciadas pela CBF no que diz respeito a antecipar o encerramento do Brasileirão. Conheça a data e a hora das próximas partidas do Internacional.
Relacionadas
- Internacional
Ingressos de Internacional x Fortaleza pelo Brasileirão: veja preços e onde comprar
Internacional27/08/2025
- Internacional
Crise do Internacional passa pela inoperância do ataque
Internacional26/08/2025
- Internacional
Se Roger Machado cair, próximo técnico do Internacional pode falar espanhol
Internacional25/08/2025
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
A medida visa evitar um possível conflito de datas que prejudique um eventual clube brasileiro que possa disputar a Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro. Sendo assim, ficou determinado que o término da competição será no dia 7 de dezembro.
Gre-Nal será no dia 21
O Alvirrubro joga neste domingo (31), contra o Fortaleza, às 21h30min (de Brasília), no Beira-Rio. O jogo é válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Depois, a competição para, de 1º a 9 de setembro, para a Data Fifa, quando a Seleção Brasileira fará as últimas partidas das Eliminatórias.
Quando volta, o Inter vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras, pela 23ª rodada, no dia 13. O próximo duelo será o clássico Gre-Nal do segundo turno, que ficou para o dia 21 de setembro, um dia depois do feriado em lembrança à Revolução Farroupilha.
Neste período, o Colorado disputará outros dois jogos em casa, contra Corinthians, em 1º de outubro, e contra o Botafogo, três dias depois.
Confira os jogos entre as rodadas 23 e 27
|Rodada
|Data
|Dia
|Horário
|Adversário
|Local
23ª
13/9
Sábado
18h30min
Palmeiras
Allianz Parque
24ª
21/9
Domingo
17h30min
Grêmio
Beira-Rio
25ª
27/9
Sábado
18h30min
Juventude
Alfredo Jaconi
26ª
1º/10
Quarta-feria
19h30min
Corinthians
Beira-Rio
27ª
4/10
Sábado
18h30min
Botafogo
Beira-Rio
- Matéria
- Mais Notícias