Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 12:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Maia, volante do Internacional e ex-Flamengo viraliza nas redes sociais prestando resgate a pessoas ilhadas na região sul do Brasil.

Não é a primeira vez que o atleta aparece socorrendo as vítimas das enchentes, ele tem sido bastante ativo nas ações de resgate e auxílio durante o período sem treinamento em seu clube.

Contextualização da tragédia climática: 🌧️

A região sul do país está passando por uma das piores crises climáticas já registradas em sua história. As intensas chuvas que persistem há dias já somam mais de 90 mortos, centenas de desaparecidos e mais de 121 mil habitantes estão desabrigados, de acordo com o último boletim da Defesa Civil.

A origem do desastre é uma onda de calor na região central do Brasil com elevada pressão atmosférica. Esse fênomeno levou a formação de grandes massas de ar seco e quente, que por sua vez, bloqueiam a passagem das frentes frias para o Norte do Brasil.