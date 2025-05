Internacional reclama pênalti no primeiro tempo

O Internacional reclamou de um pênalti não marcado no primeiro tempo da partida contra o Corinthians, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (3), em suas redes sociais. No X (antigo Twitter), postagem reproduz o lance com um texto cobrando a arbitragem. A partida ainda estava 0 a 0 no momento do lance.

Aos 17 minutos da etapa inicial, a zaga do Timão teve dificuldade para afastar a bola e no bate rebate, Wesley entrou na área perseguido pelo atacante Yuri Alberto. Os dois disputaram o lance, com o camisa 9 da equipe paulista derrubando o 21 colorado.

O texto da publicação no X alvirrubro diz: “Wesley foi puxado e agarrado dentro da área, impedido de finalizar uma chance clara de gol. O pênalti foi ignorado pela arbitragem”. Ao fim, a postagem cobra: “Lances como esse não podem seguir sendo tratados com naturalidade”.

Ex-árbitra não viu penalidade

Nadine Bastos, comentarista de arbitragem na transmissão da Amazon Prime, avaliou o possível pênalti de Yuri Alberto em Wesley ainda no primeiro tempo de jogo.

– A gente pode ver que os dois estão com os braços um prendendo no outro. Tanto Wesley quanto Yuri. Aí depois o Wesley acaba sentindo um contato maior e caindo. Na minha opinião não marcaria também. Eu acho uma disputa de espaço e os dois jogadores estão com os braços. Primeiro o Wesley coloca o braço no Yuri Alberto e depois o Yuri coloca o braço no Wesley. Não marcaria – disse Nadine Bastos.

Nadine também defendeu a anulação de dois gols do Timão, ambos por faltas na origem da jogada. No primeiro, Matheuzinho acertou Wesley no meio-campo. No segundo, André Ramalho derrubou Gustavo Prado na intermediária do Timão.