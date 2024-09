Venda de medalhista olímpica do Internacional é a maior da história do Brasil

Priscila foi um dos destaques da Seleção Brasileira nas Olimpíadas (Foto: Luis ACOSTA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 15:32 • Porto Alegre (RS)

O Internacional oficializou a venda da atacante Priscila para o América, do México, na noite de quinta-feira (12). Medalhista olímpica e destaque das Gurias Coloradas, a jovem de 20 anos se tornou a venda mais cara da história do futebol feminino brasileiro.

Para contar com Priscila, o América desembolsou R$2,8 milhões. O Inter ainda manteve 20% dos direitos econômicos da atleta para uma eventual venda futura. O Colorado ainda receberá bônus adicionais conforme desempenho da atacante.

Aos 20 anos, Priscila é a maior artilheira do Internacional desde a reabertura do departamento de futebol feminino, em 2017, com 48 gols marcados. Ela também deixou o seu nome na Libertadores da última temporada, como goleadora e Rainha da América.

Já pelo Brasil, ela atualmente compete no Mundial Sub-20, no qual a Seleção passou para as quartas de final. Pela equipe principal, a atacante foi medalhista olímpica e viralizou ao gritar com a goleira da Espanha nas semifinais da competição.