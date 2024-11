Titular do Inter deixa treino com dores e vira dúvida contra o Vasco

O Internacional pode ter mais um desfalque para enfrentar o Vasco. Isso porque, na atividade desta segunda-feira (18), Thiago Maia deixou o campo do CT Parque Gigante mais cedo, com dores musculares e vira dúvida para o confronto.

continua após a publicidade

➡️Clubes brasileiros têm prejuízo de R$ 100 milhões por crise climática

Durante a semana, Thiago já havia dado um susto durante o treinamento e precisou de acompanhamento do Departamento Médico Colorado. Apesar disso, seguiu a atividade normalmente. Já nesta segunda-feira, o volante deixou o treinamento com dores musculares.

O jogador passará por exames de imagem para detectar se houve lesão. Caso não tenha condições de atuar diante do Vasco, Bruno Henrique deverá ser o escolhido para a posição. Ele, inclusive, foi quem substituiu Thiago no final da atividade.

continua após a publicidade

Thiago Maia poderá desfalcar o Internacional contra o Vasco (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Lista de desfalques pode aumentar

Além de Thiago Maia, que é dúvida para o jogo, Bruno Tabata pode aumentar a lista de desfalques. O jogador, que ganhou a vaga no time titular nas últimas rodadas, tem feito trabalhos à parte no CT. Ele se recupera de dores musculares e ainda não há certeza de presença no jogo. Caso não tenha condições, Gabriel Carvalho deve retornar ao time.

Os desfalques confirmados até o momento são Bruno Gomes e Bernabei. Os laterais levaram o terceiro cartão amarelo na última rodada, contra o Fluminense, e deverão cumprir suspensão automática contra o Vasco. Braian Aguirre e Renê serão os escolhidos para as vagas, respectivamente.

continua após a publicidade

Quanto aos convocados, a presença de Rochet, Borré e Valencia, é praticamente garantida. Como eles entram em campo na terça-feira (19), devem retornar a Porto Alegre na quarta-feira (20) e podem acompanhar o plantel na viagem ao Rio de Janeiro. O maior empecilho seria alguma lesão ou a minutagem do trio em campo. A tendência é que os dois primeiros sejam titulares.