menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Goleiro renova vínculo com Internacional

Kauan Jesus teve contrato ampliado até 2027

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 13/11/2025
16:12
Kauan Jesus, terceiro goleiro do Internacional
imagem cameraKauan Jesus, terceiro goleiro do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

De olho no grupo da próxima temporada, o Internacional renovou o vínculo do mais jovem entre goleiros da equipe profissional. Kauan Jesus, de 22 anos, tem agora contrato até dezembro de 2027. Atualmente, com o titular Sergio Rochet entregue ao Departamento Médico para se recuperar de nova intervenção na mão esquerda, o camisa 22 é o terceiro arqueiro do grupo, atrás de Ivan Quaresma e Anthoni.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Aposta do clube, o jogador foi contratado após se destacar pelo SKA Brasil, durante a disputa da Copa São Paulo, em 2023.

Entre os profissionais desde 2024

Levado inicialmente para as categorias de base, no Celeiro de Ases, em Alvorada, já na temporada seguinte, no ano passado, ainda sob o comando de Eduardo Coudet, passou a treinar com os profissionais. Então, foi fixado como quarta alternativa, atrás de Rochet, Ivan e Fabrício. No máximo, ficou no banco de reservas.

Nos treinamentos, testado geralmente pelos principais jogadores de linha, o jovem tem sido elogiado pelos mais experientes. Ainda assim, não há perspectiva de aproveitamento imediato pela comissão técnica.

continua após a publicidade

Com as lesões de Rochet e recentes falhas de Anthoni, Ivan se tornou o titular no gol do Inter nos últimos jogos. Para 2026, o clube poderá negociar um dos desses três goleiros, para abrir vaga para Kauan – além de aliviar a folha salarial.

Colorado tem 50% dos direitos federativos

O vínculo de Kauan, estendido até o final de 2027, inicialmente era válido até dezembro deste ano. Para evitar que ele assinasse um pré-contrato com outra equipe, foi proposta a prorrogação. Houve um pequeno ajuste salarial.

continua após a publicidade

No acordo, o Alvirrubro manteve metade dos direitos econômicos do atleta. A atualização do contrato foi realizada há algum tempo, mas não havia sido anunciada pelo clube.

Kauan Jesus, terceiro goleiro do Internacional
Kauan Jesus, terceiro goleiro do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias