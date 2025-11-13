Goleiro renova vínculo com Internacional

De olho no grupo da próxima temporada, o Internacional renovou o vínculo do mais jovem entre goleiros da equipe profissional. Kauan Jesus, de 22 anos, tem agora contrato até dezembro de 2027. Atualmente, com o titular Sergio Rochet entregue ao Departamento Médico para se recuperar de nova intervenção na mão esquerda, o camisa 22 é o terceiro arqueiro do grupo, atrás de Ivan Quaresma e Anthoni.

Aposta do clube, o jogador foi contratado após se destacar pelo SKA Brasil, durante a disputa da Copa São Paulo, em 2023.

Entre os profissionais desde 2024

Levado inicialmente para as categorias de base, no Celeiro de Ases, em Alvorada, já na temporada seguinte, no ano passado, ainda sob o comando de Eduardo Coudet, passou a treinar com os profissionais. Então, foi fixado como quarta alternativa, atrás de Rochet, Ivan e Fabrício. No máximo, ficou no banco de reservas.

Nos treinamentos, testado geralmente pelos principais jogadores de linha, o jovem tem sido elogiado pelos mais experientes. Ainda assim, não há perspectiva de aproveitamento imediato pela comissão técnica.

Com as lesões de Rochet e recentes falhas de Anthoni, Ivan se tornou o titular no gol do Inter nos últimos jogos. Para 2026, o clube poderá negociar um dos desses três goleiros, para abrir vaga para Kauan – além de aliviar a folha salarial.

Colorado tem 50% dos direitos federativos

O vínculo de Kauan, estendido até o final de 2027, inicialmente era válido até dezembro deste ano. Para evitar que ele assinasse um pré-contrato com outra equipe, foi proposta a prorrogação. Houve um pequeno ajuste salarial.

No acordo, o Alvirrubro manteve metade dos direitos econômicos do atleta. A atualização do contrato foi realizada há algum tempo, mas não havia sido anunciada pelo clube.